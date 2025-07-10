【ＦＯＣＵＳ】英偉達４萬億帝國，左手減倉右手押注

【ＦＯＣＵＳ】１月因「Ｄｅｅｐｓｅｅｋ時刻」跌穿３萬億美元，４月因「解放日」暴瀉

至２﹒３萬億美元，周三（９日）問鼎史上首個市值４萬億美元公司－－英偉達

（Ｎｖｉｄｉａ）王者歸來。逆轉的秘訣，除了人工智能欣欣向榮的大背景，簡而言之，即是其

早已不再自視為一間晶片公司。



＊踏准ＧＰＵ浪潮，顛覆摩爾定律＊



從人生產軟件（程序員寫代碼），到機器生產軟件（生成式ＡＩ理解、處理、轉化

Ｔｏｋｅｎ），踏准ＣＰＵ升級至ＧＰＵ浪潮的英偉達，技術演進一騎絕塵，早已顛覆摩爾定律

。



自２０２３年、２０２４年分別發布Ｈｏｐｐｅｒ架構（如Ｈ００晶片）、

Ｂｌａｃｋｗｅｌｌ架構（如Ｂ１００），今年升級至Ｂｌａｃｋｗｅｌｌ Ｕｌｔｒａ，每一

款都以超卓性能（例如不到半個手掌大小的Ｂ２００，雲集２０８０億個電晶體），令競逐ＡＩ

大模型訓練的科技巨頭，心甘情願支付高溢價（毛利率達７１％）。



盡管超微、博通等後來者緊追不捨，但英偉達早已制定未來算力指數級增長路線，除了今年

下半年上市的Ｂｌａｃｋｗｅｌｌ Ｕｌｔｒａ，２０２６、２０２７、２０２８年擬分別推出

Ｒｕｂｉｎ、Ｒｕｂｉｎ Ｕｌｔｒａ、Ｆｅｙｎｍａｎ架構。分析師就預計，到２０２８年，

公司營收將突破３０００億美元（去年為１２４６億美元）。



＊進軍雲計算，押注人形機器人＊



不過，從執行長黃仁勳的種種動向看，英偉達的野心遠不止賣晶片。早在２０２３年就推出

ＤＧＸ Ｃｌｏｕｄ進軍雲計算，並力挺雲技術公司ＣｏｒｅＷｅａｖｅ，後者３月底上市以來

股價已飆升近三倍，本月率先部署英偉達最新Ｂｌａｃｋｗｅｌｌ Ｕｌｔｒａ晶片，或衝擊微

軟、谷歌等老牌雲供應商。



更大的野心則是機器人，黃仁勳明言此是「萬億美元級別的增長機會」。繼３月發布全球首

個開源機器人基礎模型「Ｉｓａａｃ ＧＲ００Ｔ Ｎ１」後，５月再發布更新版的「

Ｉｓａａｃ ＧＲ００Ｔ Ｎ１﹒５」，冀賦予人形機器人推理能力。



＊關鍵在突破物理世界推理能力＊



意義何在？皆因ＡＩ的下一演進方向是從「生成式」走向「推理式」，其中一大關鍵即是對

物理世界的推理能力（例如慣性、摩擦力、因果關係），最終令ＡＩ智能體具備識別前所未知情

境、解決前所未見問題的執行能力，而ＡＩ智能體本質上就是機器人。



無獨有偶，總部位於北京的銀河通用（Ｇａｌｂｏｔ）、上海的傅利葉（Ｆｏｕｒｉｅｒ）

、杭州的宇樹（Ｕｎｉｔｒｅｅ）都正使用上述英偉達模型開發或訓練機器人。



從晶片、雲服務、機器人乃至量子超級電腦，可謂極盡人類未來的終極想象力。盡管「老黃

」基於３月計劃（年底前減持最多６００萬股）於６月、７月至今分別減持１０萬股、２２﹒５

萬股，但ＡＩ算力＋物理智能＋量子未來的三維布局，無疑已鎖定英偉達未來股價的更大潛力。

