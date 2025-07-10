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AH股新聞

10/07/2025 17:51

《經濟時評》花旗：７月政治局會議採取周期性政策概率較低

　　《經濟通通訊社１０日專訊》對於即將召開的７月政治局會議（去年在７月３０日召開），
投行花旗周四發表報告指，鑑於當前經濟增長基調平穩，採取周期性政策的可能性較低，決策者
可能繼續觀望模式，同時為下半年可能出台的小規模增量支持政策留出空間，比如５０００億元
人民幣的準財政刺激措施。
　
＊會議或進一步強化「反內捲」，並可能宣布召開四中全會＊
　
　　花旗又指，會議可能進一步引導強化「反內捲」相關舉措；並可能宣布決定召開「四中全會
」（可能會在１０月份），只是具體日期不會立即公布；還可能就「十五五」規劃提供指引。
　
　　花旗在報告中表示，中央財經委會議後，「反內捲」政策行動現在是值得關注的關鍵，「我
們認為，這可能是『供給側改革２﹒０』的前奏」。報告並稱，具體行動可能因行業而異，包括
削減╱控制產能、收緊監管以及調整產業政策等。
　
　　報告還稱，關於中期結構問題的討論可能在未來幾個月升溫，重點可能是經濟再平衡，特別
是消費和產業政策，從高科技支持到綠色轉型等。
　
＊料中國下半年降息１０個基點、降準５０個基點＊
　
　　短期來看，在貨幣政策方面，花旗預計，中國今年下半年將降息１０個基點，降準５０個基
點；可能更側重使用結構性政策工具。花旗又認為，抵押補充貸款（ＰＳＬ）或相關政策金融工
具有望在下半年重啟，規模約在５０００億元人民幣左右。
　
　　財政政策上，花旗預計今年不會進行中期預算修訂或增加政府債券額度。財政部或通過市場
相關舉措來穩步推進２０２５年預算，比如繼續以舊換新政策、實施育兒補貼、更多房地產支持
措施等。極端情況下，還可以提前啟用２０２６年的債券額度進行債務置換。
　
　　「四中全會」往往召開於承上啟下的關鍵年份，討論內容亦涉及黨和國家發展的重大命題。
受此前三中全會延期影響，按以往慣例應該在２０２４年９－１０月舉行的二十屆四中全會，目
前尚未披露召開時間。（ｓｌ）

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