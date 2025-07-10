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AH股新聞

10/07/2025 17:31

《神州金融》廣東整治非法存貸款，多家大型銀行排查合作貸款中介

　　《經濟通通訊社１０日專訊》據《投資快報》報道，從金融業界獲悉，在打擊「金融黑灰產
」的大背景之下，廣東區域已有大型銀行對多家貸款中介展開摸查、排查合作情況，並要求分支
機構反饋相關合作信息。
　
　　報道指，「聚焦貸款領域非法存貸款中介服務」是過去幾年廣東金融業整治金融領域不法中
介亂象的重點工作之一，今年加大了整治力度。報道又引述業內人士指出，近期大型銀行在摸查
與貸款中介的合作屬於正常的風控行為。
　
　　今年３月，公安部經濟犯罪偵查局和國家金融監督管理總局稽查局召開會議，聯合部署開展
為期６個月的金融領域「黑灰產」違法犯罪集群打擊工作，強調要聚焦貸款領域非法存貸款中介
服務、惡意逃廢金融債務，保險領域非法代理退保理賠，信用卡領域不正當反催收等重點方向，
依法嚴打信用卡詐騙、騙取貸款、貸款詐騙、保險詐騙、非法經營、虛假訴訟、合同詐騙等。
　
　　廣東金融監管局早前要求金融機構規範合作機構管理，具體包括進一步加強合作中介機構資
質審核，建立嚴格的准入和退出機制；加強對第三方合作機構的日常監督管理，發現第三方合作
機構涉嫌違法違規行為的，要立即開展調查，依法依規終止合作。對合作機構管理不到位的金融
機構，金融監管部門將嚴肅處理，並依法追究責任。（ｓｌ）

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