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AH股新聞

10/07/2025 15:49

《中日關係》王毅晤岩屋毅促日方正視歷史，秉持積極理性對華政策

　　《經濟通通訊社１０日專訊》中國外交部長王毅今日（１０日）在馬來西亞吉隆坡會見日本
外相岩屋毅。王毅表示，中國對日政策始終保持穩定性、延續性。近期雙方各層級各領域交流互
動日趨活躍，兩國關係呈現改善發展勢頭，這一局面來之不易，值得珍惜和鞏固。希望日方樹立
客觀正確對華認知，秉持積極理性對華政策。中日四個政治文件就台灣問題作出明確規定，日方
必須嚴格履行、言行一致，維護好兩國關係的政治基礎。
　
　　王毅並指，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利８０周年，是正視歷史、開闢
未來的重要契機。正確認識和對待歷史，始終是日方必須直面和回答的道義之問、時代之問。希
望日方深刻汲取歷史教訓，堅持走和平發展道路。在此基礎上，共同推進中日戰略互惠關係，致
力於構建契合新時代要求的建設性、穩定的中日關係，為地區和世界提供更多確定性和發展新動
能。
　
＊岩屋毅：中日有必要加強溝通，減少分歧，擴大合作＊
　
　　岩屋毅表示，日中關係近來取得一系列積極進展，展現雙方關係應有的狀態。兩國有必要進
一步加強溝通，減少分歧，擴大合作，推動日中戰略互惠關係穩定向前發展。日方在台灣問題上
堅持１９７２年日中聯合聲明的立場沒有改變。今年是二戰結束８０周年。日方將認真對待歷史
，面向未來，繼續走和平發展道路。日方期待同中方共同努力，加強各層級往來，推動各領域合
作。
　
　　王毅今起一連兩天在吉隆坡出席中國－東盟外長會、東盟與中日韓外長會、東亞峰會外長會
和東盟地區論壇外長會。（ｓｌ）

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