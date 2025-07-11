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AH股新聞

11/07/2025 09:14

《駐京專電》北京力爭到２０３０年總消費額年均增５％左右

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１１日北京專電》北京市發布《北京市深化改革提振消費專
項行動方案》，提出力爭到２０３０年，北京的市場總消費額年均增長５％左右，打造２至３個
千億級文商旅體融合消費新地標，在全球消費市場的輻射帶動能力、資源配置能力和創新引領能
力進一步提升，國際消費中心城市建設取得新突破。
　
　　行動方案共有２０多項任務，包括推動居民增收減負、優化服務消費體驗、增強商品消費動
能、延伸消費鏈條、打造多元融合空間、優化消費環境等領域。行動方案提出，鼓勵商業物業產
權方引入專業運營主體，推動閒置公共資源商業化運營，鼓勵「前店後倉」等模式創新等。
　
　　《行動方案》指出，打造旅遊消費新場景。探索政府和社會資本合作新機制，推進環球影城
二期、「兩園一河」等重大項目建設。推出中軸線等世界文化遺產旅遊產品，以及大運河、長城
、西山永定河三大文化帶主題旅遊線路。加強旅遊與百業融合，打造工業旅遊示範場景，豐富「
演出＋旅遊」等業態。打造鄉村旅遊集聚區，加力支持一批旅遊基礎設施建設，加快補齊鄉村旅
遊配套設施短板。發展「民宿＋」特色產品，提升「長城人家」等民宿品牌影響力。持續提高濱
水空間開放共享和運營管理水平。梳理公園存量空間設施資源，引入連鎖化、品牌化商業運營主
體。優化入境旅遊服務，用好「北京服務」機場服務點，提供多樣化便捷化服務。

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