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AH股新聞

11/07/2025 09:27

《駐京專電》劉國中到北京大學醫學部調研：加快醫藥創新發展

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１１日北京專電》國務院副總理劉國中１０日到北京大學醫
學部調研醫藥創新發展工作。他強調，加強醫藥領域基礎研究和科技創新能力建設，積極支持創
新藥和醫療器械加快發展，為推進健康中國建設提供有力支撐。
　
　　劉國中來到北京大學醫學部藥學院，詳細了解有關藥物研發、重點實驗室建設運行等情況，
並主持召開座談會，聽取相關企業、高校、科研院所、醫療機構的意見建議。他強調，要加強產
學研深度融合，鼓勵企業、高校、科研機構與醫療機構聯合攻關，提高醫藥科技創新水平，在藥
物、疫苗和醫療器械研發方面取得更多突破性成果。要加強人才培養和綜合服務平台建設，促進
醫藥科研成果產業化。要充分利用人工智能、大數據等新技術，加快生命健康數據庫建設，提升
醫藥研發效率和醫療水平。
　
　　劉國中強調，要全鏈條強化政策保障，落實創新藥融資、審評審批、入院使用和多元支付等
政策，支持引導商業健康保險發揮更大作用。要擴大高水平對外開放，深化醫藥技術國際交流合
作，更好增進人民健康福祉。各有關部門要加強協調、密切配合，健全政企溝通機制，及時回應
相關訴求，營造良好發展環境。

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