《駐京專電》國資委：推動國有資本加快向前瞻性新興產業集中

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１１日北京專電》國務院國資委黨委召開專題會議，主任張

玉卓主持會議並講話。會議認為，要加快關鍵核心技術攻關，推進創新平台建設，強化共性技術

供給，進一步加強基礎研究，加快實現高水平科技自立自強。要科學謀劃布局，強化出資人政策

保障，推動國有資本加快向前瞻性戰略性新興產業集中。要加快發展戰略性新興產業和未來產業

，突出大工程帶動，突出場景應用，突出新型基礎設施建設，築牢國家戰略安全根基。



會議強調，從嚴從實開展「回頭看」，聚焦聚力整治違規吃喝，持續加固中央八項規定堤壩

；推動作風建設常態化長效化，深化源頭治理，著力補短板、堵漏洞，以清風正氣凝聚干事創業

正能量。



會議要求，要進一步突出問題導向，聚焦巡視、審計反饋的核心問題和深層次矛盾，集中力

量攻堅克難，確保整改措施穿透到底、見到實效。要進一步強化統籌聯動，一體推進國資央企巡

視、審計整改，加強信息共享、成果共用和力量協同，形成整改合力，提升整改質效。要進一步

健全整改工作機制，形成全鏈條閉環管理，推動整改融入日常、抓在經常，防止問題反彈回潮。

