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AH股新聞

11/07/2025 08:01

《神州頭條》財經報章頭版摘要：上交所打造高成長產業債市場

　　《經濟通通訊社１１日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：
　
《中國證券報》
　
習近平向全球文明對話部長級會議致賀信
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
７月１０日，中共中央總書記、國家主席習近平向全球文明對話部長級會議致賀信。習近平指出
，多樣文明是世界的本色。歷史昭示我們，文明的繁盛、人類的進步，都離不開文明的交流互鑑
。當前，國際形勢變亂交織，人類站在新的十字路口，迫切需要以文明交流超越文明隔閡，以文
明互鑑超越文明沖突。
　
「首發＋擴募」雙輪驅動，ＲＥＩＴｓ市場活力持續釋放
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
首批兩隻數據中心ＲＥＩＴｓ近日完成詢價，將於７月１４日至１５日啟動認購；華夏華電清潔
能源ＲＥＩＴ公眾發售提前結募並進行比例配售；首單民企倉儲物流類ＲＥＩＴｓ嘉實京東倉儲
ＲＥＩＴ啟動擴募……優質資產持續擴容，ＲＥＩＴｓ市場活力釋放。市場人士預期，隨著
ＲＥＩＴｓ相關制度進一步優化及市場不斷成熟，「首發＋擴募」雙輪驅動，將進一步激活
ＲＥＩＴｓ市場新動能。同時，相關部門將加快推動ＲＥＩＴｓ常態化發行，持續優化擴募機制
，更好服務國家戰略和經濟社會發展。
　
總產量近３０００億斤，今年中國夏糧實現穩產豐收
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國家統計局７月１０日發布數據顯示，２０２５年全國夏糧播種面積基本穩定，單產持平，夏糧
總產量１４９７３﹒８萬噸（２９９４﹒８億斤），其中小麥產量１３８１６﹒０萬噸
（２７６３﹒２億斤），全國夏糧實現穩產豐收。
　
　
《上海證券報》
　
助力實體經濟發展，上交所打造高成長產業債市場
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
為破解中小企業融資難、民營企業發債難等長期困擾市場的結構性問題，上交所持續推進高成長
產業債市場建設。上海證券報記者７月１０日獲悉，自今年以來，高成長產業債已實現快速落地
，成為民營企業融資的重要橋梁。最新數據顯示，截至６月末，已有５３隻高成長產業債成功發
行，累計規模達３７３億元，吸引逾８０家非銀機構積極參與投資。
　
「適度寬鬆」效果顯現，貨幣政策操作留有後手
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
今年以來，中國強化逆周期調節，實施適度寬鬆的貨幣政策。系列措施護航宏觀經濟大盤，呵護
經營主體預期，維護金融市場韌性。專家認為，從政策效果看，總體實現了「穩增長、控物價、
防風險、促穩定」的多重目標平衡。未來，面對內外部不確定性，貨幣政策工具箱儲備充足，新
型政策性金融工具等增量政策值得期待。
　
２０２５年退休人員基本養老金上調２％
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人力資源社會保障部、財政部近日印發的《關於２０２５年調整退休人員基本養老金的通知》明
確，從２０２５年１月１日起，為２０２４年底前已按規定辦理退休手續並按月領取基本養老金
的退休人員提高基本養老金水平，總體調整水平為２０２４年退休人員月人均基本養老金的２％

　
　
《證券時報》
　
產業拓鏈跨境併購，上市公司描畫出海新圖譜
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從「製造出海」到「智造出海」，從「商品輸出」到「價值共創」，從「單兵作戰」到「產業鏈
協同」……「十四五」期間，中國企業出海潮湧，閃耀全球。作為「揚帆出海」的主力軍，上市
公司加速全球化布局，不斷拓展多元化出海路徑，加速實現全球產業鏈中的角色躍遷，以一系列
卓越的戰績，繪就中國企業出海新圖譜。
　
養老貸創新探索當守牢風險底線
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
近日，湖南、四川等地多家銀行推出「養老貸」產品，專門用於補繳養老保險費或提高繳費檔次
，引發市場關注。當「銀發浪潮」與金融創新相遇，新型金融產品的出現既是對社會養老需求的
有效挖掘，也是金融服務下沉民生領域的積極嘗試。對待這類產品，既不能因其「創新」標簽而
盲目追捧，也不該因潛在風險而全盤否定，應理性看待其價值與邊界。
　
財政政策「非常積極」，穩增長擴內需資金充足
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
今年前５個月，全國一般公共預算支出進度創近５年同期新高；上半年，新增地方政府專項債券
與置換債券分別累計發行超２﹒１萬億元、１﹒７萬億元；截至６月末，２０２５年超長期特別
國債已發行５５５０億元……今年以來，更加積極的財政政策加大支出強度、加快支出進度、優
化支出結構，用「真金白銀」支持穩增長、惠民生、增後勁、防風險。（ｅｗ）

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