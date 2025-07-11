《神州經脈》王毅首晤魯比奧，滬指連升三周，上海國資委學穩定幣

《神州經脈》滬深股市今日（１１日）衝高回落，三大指數微升收市。滬綜指一度衝上

３５５５點創年內新高，不過午後銀行股集體回落拖累，滬綜指近平收、微升０﹒０１％，報

３５１０﹒１８點，指數按周漲１﹒０９％，連升三周共４﹒４％。深成指單日升０﹒６１％，

創業板指揚０﹒８％。兩市成交見１﹒７１萬億元（人民幣．下同），創今年３月１４日以來新

高，較上個交易日放量２１７９億元或１４﹒５％。



人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報７﹒１７１０，較上個交易日４時３０分收盤

價升６６點子，兩連升，創７月４日以來一周新高，全日在７﹒１６７４至７﹒１７８０之間波

動。今日人民幣兌一美元中間價報７﹒１４７５，較上個交易日升３５點子，兩連升，創

２０２４年１１月８日以來逾八個月新高，較市場預測偏強近３００點。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 據《央視新聞》報道，中國外交部長王毅當地時間７月１１日在馬來西亞吉隆坡出席東盟

外長會期間，會見美國國務卿魯比奧。這是王毅與魯比奧首次面對面會晤，亦是自特朗普１月重

返白宮以來中美外長首次面對面會晤。外電認為，這次會晤是為中美兩國元首峰會鋪路。



２﹒ 日本農林水產省今日表示，日本與中國之間的動物衛生檢疫協定已經生效，為恢復日本牛

肉對華出口鋪平了道路。日本政府將加速推進手續以盡快恢復對華出口。中國外交部發言人毛寧

今日在例行記者會上被問及此事時表示，「這個問題我不了解具體情況，建議向中方的主管部門

詢問」。



３﹒ 上海市國資委黨委昨日（１０日）召開中心組學習會，圍繞加密貨幣與穩定幣的發展趨勢

及應對策略開展學習。會議邀請國泰海通政策和產業研究院政策組首席李明亮作專題輔導報告。

上海市國資委黨委書記、主任賀青賀青指，要堅持創新驅動，保持對新興技術的敏銳感知，加強

對數字貨幣的研究探索。堅持產數融合，探索區塊鏈技術在跨境貿易、供應鏈金融、資產數字化

等領域的運用。



４﹒ 周杰倫９日正式入駐抖音後，其帳號今日發布首條抖音視頻。視頻用ＡＩ生成技術展現了

周杰倫成長的多個重要畫面，視頻最後周杰倫本人現身，並說，「哎喲，不錯喲！蠻多回憶的，

未來常在這里見面哦」。截至今日下午４時１５分，周杰倫抖音帳號粉絲數已接近１５４０萬。



５﹒ 針對近期有關「歐萊雅計劃將香港辦事處與內地業務合併，導致逾２００名員工被裁」的

傳聞，《北京商報》今日報道指，歐萊雅中國予以否認，稱報道失實。歐萊雅中國表示，為充分

應對日漸融合的區域市場生態和不斷變化的消費模式，「我們正在轉型並構建全新的運營模式，

推動中國香港和內地組織架構間更強的協同效應和互利共贏」。



６﹒ 湖南省至少４０家農商行近期推出專為繳納養老保險而設的「養老貸」，但引發社會對老

年人債務負擔加重的擔憂，據《上海證券報》報道，部分銀行昨日已撤下「養老貸」相關宣傳。

多名湖南地市農商行業務人士亦證實，湖南省農信聯社在昨發出通知，要求轄內農信社、農商行

暫停辦理「養老貸」業務，並迅速下架有關產品宣傳和視頻，周三（９日）前已經簽合同的不受

影響。



７﹒ 中國財政部發布「引導保險資金長期穩健投資，進一步加強國有商業保險公司長周期考核

」的通知，經營效益類指標的「淨資產收益率」由「３年周期指標＋當年度指標」考核方式調整

為「當年度指標＋３年周期指標＋５年周期指標」相結合的考核方式。財政部指出，國有商業保

險公司要注重穩健經營，完善內部中長期考核機制，加強投資組合管理，努力增厚長期穩定收益

，更好發揮保險資金長期資本、耐心資本的「壓艙石」作用。



８﹒ 國家統計局上海調查總隊發布，６月上海ＣＰＩ同比上漲０﹒２％，高於全國ＣＰＩ同比

上漲０﹒１％。從八大類看，６月，食品煙酒類價格上升０﹒３％，衣著類價格上升１﹒９％，

居住類價格同比持平，生活用品及服務類價格上升２﹒３％，交通和通信類價格下降３﹒０％，

教育文化和娛樂類價格上升０﹒５％，醫療保健類價格下降１﹒１％，其他用品和服務類價格上

升１０﹒０％。（ｓｌ）

