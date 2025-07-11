《鍾之日記》券商炒上，巨星狂飆，港股造好

《鍾之日記》７月１１日，香港天氣：陰。香江魚缸：升。祖國股市：升。



隔夜美股造好，標指與納指創新高，中國金龍指數反彈０﹒９％，港股今日輕微高開４點，

盤中中資金融股炒起，大市升幅擴大至近５００點，午後升勢漸緩，恒生指數收報２４１３９，

升１１１點或０﹒５％，主板成交近３２４０億元。回顧全周，恒指累升２２３點或０﹒９４％

。



＊Ａ股連升三周，兩市成交放大＊



滬深股市今日衝高回落，三大指數微升收市。滬綜指一度衝上３５５５點創年內新高，不過

午後銀行股集體回落拖累，滬綜指近平收、微升０﹒０１％，報３５１０﹒１８點，指數按周漲

１﹒０９％，連升三周。深成指單日升０﹒６１％，創業板指揚０﹒８％。兩市成交見１﹒７１

萬億元（人民幣．下同），創今年３月１４日以來新高，較上個交易日放量２１７９億元或

１４﹒５％。從板塊來看，稀土永磁概念升近５％，兩大稀土龍頭企業提價，北方稀土

（滬：６００１１１）及包鋼股份（滬：６０００１０）等多股漲停。



回顧本周，美國特朗普政府再次揮舞關稅大棒，陸續告知貿易夥伴將從８月１日起大幅提高

關稅。美國財長貝森特表示，將在未來幾周內與中方對口官員會面以推動中美談判。中美外長今

日在馬來西亞的東盟會議期間舉行會晤，或為中美元首峰會鋪路。外部關稅風險暫歇，中國６月

ＣＰＩ數據報喜，五個月來首見上漲；滬指趁機衝上三千五，連日來多次刷新年內新高，本周漲

１﹒０９％，連升三周共４﹒４％。



分析人士稱，滬綜指突破３５００點關口後，市場就處於比較重要的壓力位附近，短期震盪

可能會加劇。但中期角度看，隨著中國宏觀政策逐步發力，進一步向上行情可期。



＊周杰倫發布首條抖音視頻，巨星傳奇再狂飆＊



今日上午１１時，周杰倫在抖音上發布首條視頻。「周杰倫概念股」巨星傳奇

（０６６８３）股價再狂飆，於１１時１０分直線拉升，曾漲近３７％，最高見１７﹒６４元，

創上市新高，最終收升近１０％，報１４﹒１８元。



周杰倫在抖音的首條視頻運用ＡＩ生成技術呈現其成長重要畫面，結尾周杰倫本人現身，並

說道：「哎喲，不錯喲！蠻多回憶的，未來常在這里見面哦。」截至今日１６：３０，其賬號粉

絲數已突破１５４６萬，首條視頻點贊量近７００萬。７月９日，周杰倫以「周同學」身份在抖

音開設賬號。



資料顯示，巨星傳奇由周杰倫母親葉惠美創辦及作為控股股東，主營業務為ＩＰ創造及營運

與新零售。公司收入主要來自與周杰倫有關的業務，包括演唱會、廣告代言，以及銷售咖啡、蛋

糕、音響器材等周杰倫ＩＰ商品。２０２４財年，巨星傳奇營收５﹒８４億元人民幣，同比增

３５﹒８％；ＩＰ業務收入３﹒１４億元人民幣，同比增６５﹒１％。



＊穩定幣續落鑊，帶挈券商暴漲＊



穩定幣概念續落鑊，今日券商集體拉升，中州證券（０１３７５）大漲４７﹒５％，興證國

際（０６０５８）飆２４﹒２％，國聯民生（０１４５６）收升１５﹒４％，國泰海通

（０２６１１）揚１０﹒５％，申萬宏源（０６８０６）升８﹒５％，東方證券（０３９５８）

升８％，中金公司（０３９０８）收升４﹒５％。



據上海國資微信公眾號，７月１０日，上海市國資委黨委召開中心組學習會，圍繞加密貨幣

與穩定幣的發展趨勢及應對策略開展學習。會議邀請國泰海通政策和產業研究院政策組首席李明

亮作專題輔導報告，講述了加密貨幣及穩定幣的發展歷史、類型特點，闡釋了全球各地區穩定幣

的發展戰略與監管體系，分析了穩定幣發展面臨的機遇和挑戰，並就數位貨幣發展提出了建議。

國泰海通旗下國泰君安國際（０１７８８）已獲批升級牌照，可提供虛擬資產交易服務，成為首

家香港中資券商進入穩定幣生態。



會上，上海市國資委黨委書記、主任賀青指出，要堅持創新驅動，保持對新興技術的敏銳感

知，加強對數位貨幣的研究探索。堅持產數融合，探索區塊鏈科技在跨境貿易、供應鏈金融、資

產數位化等領域的運用。堅持奮發有為，進一步推動科技、金融、產業深度融合，更好發揮國資

國企在科技創新、產業控制、安全支撐的重要作用。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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