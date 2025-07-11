《Ａ股焦點》上半年淨利料增、憧憬創新藥利好，藥明康德Ａ漲停

《經濟通通訊社１１日專訊》藥明康德（０２３５９）（滬：６０３２５９）昨晚披露業績

預告，公司預計２０２５年半年度實現營業收入約２０７﹒９９億元（人民幣．下同），同比增

長約２０﹒６４％，其中持續經營業務收入同比增長約２４﹒２４％。預計實現歸屬於股東淨利

潤約８５﹒６１億元，同比增長約１０１﹒９２％；預計本期實現經調整非《國際財務報告准則

》下歸屬於本公司股東的淨利潤約６３﹒１５億元，同比增長約４４﹒４３％。



除上半年淨利料增外，疊加憧憬創新藥利好，藥明康德Ａ股現漲停，報７７﹒０４元。



國家醫保局昨日公布工作方案，將首次制定商業健康保險創新藥品目錄。方案明確，商保創

新藥目錄主要納入超出保基本定位、暫時無法納入基本目錄，但創新程度高、臨床價值大、患者

獲益顯著的創新藥，推薦商業健康保險、醫療互助等多層次醫療保障體系參考使用。



分析人士認為，藥明康德業績與全球製藥行業發展以及新藥研發投入密切相關，在全球製藥

行業蓬勃發展的推動下，公司的主營業務有著廣闊的發展空間，伴隨著全球各國經濟的發展、全

球人口總量的增長、人口老齡化程度的提高、科技進步、醫療開支上升以及大眾對於健康生活的

需求不斷增強，預計全球製藥市場規模以及對於醫藥研發服務的需求仍然將持續增長。（ｊｑ）

