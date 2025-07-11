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AH股新聞

11/07/2025 09:00

【大國博弈】應美國要求意大利被捕中國黑客，中方：反對長臂管轄

　　《經濟通通訊社１１日專訊》美國司法部８日宣布，一名３３歲中國男子徐澤偉（音譯）於
７月３日在意大利被捕，他和同案被告、４４歲的中國男子張宇（音譯），被控參與２０２０年
２月至２０２１年６月期間的黑客行動，參與一系列黑客入侵行動，竊取ＣＯＶＩＤ－１９研究
成果。其中包括代號為「ＨＡＦＮＩＵＭ」的大規模網攻，波及全球數千台電腦、逾１﹒２７萬
美國機構受害。
　
　　徐澤偉３日搭機抵達意大利度假，隨即被等候在米蘭馬爾彭薩機場的意大利警方根據美國發
出的逮捕令逮捕，張宇則仍在逃。徐澤偉的律師表示，他是被誤認身份的受害者，其姓氏在中國
很常見，手機在２０２０年被盜。
　
　　中國外交部發言人毛寧１０日就此回應稱，堅決反對濫用長臂管轄，反對美方通過第三國對
中國公民進行變相引渡，要求有關國家切實保障中國公民的合法權益。她並強調，中方堅決反對
借網絡問題惡意抹黑中國。
　
　　美國司法部指出，根據法庭文件，中國國家安全部上海國家安全局的官員指示徐澤偉實施黑
客攻擊。徐澤偉在此次行動中為一家上海力洛克網路有限公司工作，該公司是眾多接受北京指使
，進行黑客行動的「輔助」公司之一。（ｃｔ）

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