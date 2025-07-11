《中國監管》國有險企落地三年以上長周期考核，增加五年周期指標

《經濟通通訊社１１日專訊》中國財政部發布「引導保險資金長期穩健投資，進一步加強國

有商業保險公司長周期考核」的通知，經營效益類指標的「淨資產收益率」由「３年周期指標＋

當年度指標」考核方式調整為「當年度指標＋３年周期指標＋５年周期指標」相結合的考核方式

。其中，當年度指標為「當年淨資產收益率」，權重為３０％；３年周期指標為「３年周期淨資

產收益率」，權重為５０％；５年周期指標為「５年周期淨資產收益率」，權重為２０％。



＊發揮保險資金長期資本、耐心資本的「壓艙石」作用＊



財政部指出，國有商業保險公司要注重穩健經營，堅持長期投資、價值投資、穩健投資，完

善內部中長期考核機制，加強投資組合管理，挖掘收益穩健、風險可控、具有升值潛力和穩定現

金流回報的優質投資標的，努力增厚長期穩定收益，更好發揮保險資金長期資本、耐心資本的「

壓艙石」作用，積極服務實體經濟高質量發展。國有商業保險公司要增強投資管理能力，嚴格執

行並不斷健全內部投資管理制度，完善投資決策程序和風險評估體系，做好投資項目盡職調查、

收益分析、風險評估等工作，進一步加強投資風險管理、交易管理和投後管理。（ｃｔ）





