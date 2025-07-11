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AH股新聞

11/07/2025 08:50

《中國要聞》李強會見埃及總統，願鼓勵中企赴埃投資

　　《經濟通通訊社１１日專訊》中國國務院總理李強１０日在開羅會見埃及總統塞西稱，中方
願同埃及在共建「一帶一路」框架下，加強經貿、金融、製造業、新能源、科技、人文等領域合
作，鼓勵更多有實力的中國企業赴埃投資。
　
　　李強指出，當前國際形勢動盪加劇、亂象增多，中方願同埃方保持密切溝通，推動盡快平息
加沙戰火、緩解人道主義危機，防止衝突外溢升級，為全面、公正、持久解決巴勒斯坦問題不懈
努力。中方願同埃方在聯合國、金磚國家、上合組織等多邊平台加強溝通協調，踐行真正的多邊
主義，推進平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化，推動中阿、中非合作行穩致遠。
　
　　塞西表示，埃方堅定奉行一個中國原則，願同中方密切高層交往，推進共建「一帶一路」，
深化經貿、投資、新能源、基礎設施建設、旅遊等領域合作。埃方歡迎更多中資企業進入埃及市
場，願為此提供便利。
　
　　在中東局勢持續引發關注之際，李強７月９日到訪埃及，表示中國願同埃及一道努力，推動
雙方各領域合作持續走深走實，不斷豐富中埃全面戰略夥伴關係內涵，為地區和世界的和平穩定
貢獻積極力量。（ｒｙ）

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