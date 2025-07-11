【數據前瞻】關稅緩和中國６月出口增速料升至５％，進口由降轉增

《經濟通通訊社１１日專訊》據《路透》綜合２３家機構預估中值顯示，美國高關稅暫緩下

外需有所改善，中國６月以美元計價出口同比增速料小幅回升至５％；低基數效應提振進口同比

結束三個月連跌局面，料轉為上漲１﹒３％；當月貿易順差預計為１０９０億美元。



＊路透調查：６月進口止跌轉漲１﹒３％＊



中金宏觀張文朗團隊稱，隨著關稅緩和到訂單恢復、再到生產和出口邊際改善的過程逐漸顯

現，中國６月高頻進出口數據皆進一步回暖。預計６月中國出口同比增６﹒０％，進口同比增

３﹒６％。



至於興業銀行首席經濟學家魯政委團隊認為，５月中美達成貿易協議後，協議前的美國進口

積壓訂單推動美國進口集裝箱預定量快速回升。部分訂單或在６月發貨，從而對６月出口形成一

定支撐，料６月出口同比增２﹒０％。



進口方面，華創證券首席宏觀分析師張瑜認為，進口增速在低基數及產需回升的帶動下，或

有所抬升。預計６月中國進口同比增長１％左右。



美國總統特朗普本周向包括主要出口國韓國和日本在內的１４個貿易夥伴施壓，稱將從８月

１日起對其商品徵收２５％或更高的關稅。周三（９日）向七個小型貿易夥伴發出最終關稅通知

。同時，美國與其最大貿易夥伴歐盟距離達成協議更近一步。



中國國務院總理李強本周在出席巴西金磚領導人峰會期間表示，中國有充足的資源和辦法對

沖外部不利影響，有信心有能力推動自身經濟持續健康發展。（ｒｙ）

