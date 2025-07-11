《Ａ股行情》滬指高開０﹒０５％，中美高官或會晤，鋪路元首峰會

《經濟通通訊社１１日專訊》中美或再進行高層級溝通，美國國務卿盧比奧表示正努力安排

與中國外長王毅的首次面對面會晤，此舉或是兩國元首峰會前奏。滬深股市今早集體高開，滬綜

指高開０﹒０５％，報３５１１﹒３７點，深成指高開０﹒０６％，創業板高開０﹒０２％。



盧比奧在吉隆坡接受採訪時說，他正推進本周與中方對口官員舉行會晤。盧比奧及王毅均正

在出席東盟會議。《彭博》消息指，盧比奧將於馬來西亞當地時間今日下午３點與王毅會晤。



美國總統特朗普曾表示希望今年與中國國家主席習近平會晤，一名中國高級官員上周也對雙

邊關係表達了樂觀態度。在６月初的電話交談中，習近平曾邀請特朗普訪華。據《彭博》上周報

道，美國政府一直在聯絡商界領袖，詢問若總統今年訪問中國他們是否願意陪同。



另外，今日《上海證券報》引述專家觀點報道，未來面對內外部不確定性，中國的貨幣政策

工具箱儲備充足，新型政策性金融工具等增量政策值得期待。分析師預計，考慮到外部環境波動

對出口的影響可能在下半年集中顯現，宏觀政策將進一步強化逆周期調節，貨幣政策將在降低實

體經濟融資成本、引導金融機構加大貨幣信貸投放力度方向上進一步發力。下半年，人行可能再

次實施降準降息，還可能綜合運用中期借貸便利（ＭＬＦ）、買斷式逆回購等政策工具，保持市

場流動性充裕。



今日人行進行８４７億元（人民幣．下同）７天期逆回購，公開市場有３４０億元逆回購到

期，即今日淨投放５０７億元，結束連續８個交易日收水。本周公開市場有６５２２億元逆回購

到期，對沖本周人行進行的４２５７億元逆回購，即全周共收水２２６５億元。（ｒｙ）

