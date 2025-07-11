《Ａ股行情》滬綜指半日收升１﹒０５％，再創年內新高，券商爆發

《經濟通通訊社１１日專訊》Ａ股市場早間震盪走強，滬指上午收升１﹒０５％、報

３５４６﹒５點，再創年內新高，創業板指亦漲１﹒１９％，深成指收高０﹒９４％。兩市半天

成交額達１０１６２億元（人民幣．下同），較上個交易日同時段成交放量９３６億元或

１０﹒１％。



盤面上，券商、銀行等金融股集體爆發，券商上午漲近４％，中銀證券

（滬：６０１６９６）、哈投股份（滬：６００８６４）等漲停，國泰海通

（滬：６０１２１１）升４﹒６％，工商銀行（滬：６０１３９８）等續創新高。上海市國資委

黨委昨召開中心組學習會，圍繞加密貨幣與穩定幣的發展趨勢及應對策略開展學習。會議邀請國

泰海通政策和產業研究院政策組首席李明亮作專題輔導報告，講述了加密貨幣及穩定幣的發展歷

史、類型特點，闡釋了全球各地區穩定幣的發展戰略與監管體系，分析了穩定幣發展面臨的機遇

和挑戰，並就數字貨幣發展提出了建議。



另外，稀土永磁概念強勢，板塊上午收升５﹒９％，包鋼股份（滬：６０００１０）、北方

稀土（滬：６００１１１）等十餘股漲停。兩大行業龍頭上調第三季度稀土精礦交易價格，擬將

２０２５年第三季度稀土精礦關聯交易價格調整為不含稅１９１０９元╱噸，環比上漲１﹒５％

，是從２０２４年四季度起的連續上漲。



市場分析指，稀土龍頭企業近期上調價格，在中美關稅戰的背景下有深遠影響，既是經濟策

略，也是地緣政治博弈的一環。在中國政府對中重稀土元素實施出口管制下，企業出口受限下影

響營收。近期，中國放寬稀土出口審批，對稀土企業是利好。



下跌方面，ＰＣＢ概念、銅高速連接、互聯網及元器件板塊陷入調整。（ｒｙ）

