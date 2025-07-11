《Ａ股行情》滬指近平收本周漲１％，兩市成交１﹒７萬億近四月高

《經濟通通訊社１１日專訊》滬深股市今日衝高回落，三大指數微升收市。滬綜指一度衝上

３５５５點創年內新高，不過午後銀行股集體回落拖累，滬綜指近平收、微升０﹒０１％，報

３５１０﹒１８點，指數按周漲１﹒０９％，連升三周。深成指單日升０﹒６１％，創業板指揚

０﹒８％。兩市成交見１﹒７１萬億元（人民幣．下同），創今年３月１４日以來新高，較上個

交易日放量２１７９億元或１４﹒５％。



從板塊來看，稀土永磁升近５％，領漲概念板，兩大稀土龍頭企業提價，北方稀土

（滬：６００１１１）及包鋼股份（滬：６０００１０）等多股漲停。券商、多元金融股收高，

中銀證券（滬：６０１６９６）及哈投股份（滬：６００８６４）升停。上海市國資委黨委昨日

（１０日）召開中心組學習會，圍繞加密貨幣與穩定幣的發展趨勢及應對策略開展學習。上海市

國資委黨委書記、主任賀青賀青指，要堅持創新驅動，保持對新興技術的敏銳感知，加強對數字

貨幣的研究探索。堅持產數融合，探索區塊鏈技術在跨境貿易、供應鏈金融、資產數字化等領域

的運用。



回顧本周，美國特朗普政府再次揮舞關稅大棒，陸續告知貿易夥伴將從８月１日起大幅提高

關稅。美國財長貝森特表示，將在未來幾周內與中方對口官員會面以推動中美談判。有外媒消息

指，中美外長可能在馬來西亞的東盟會議期間舉行會晤，或為中美元首峰會鋪路。外部關稅風險

暫歇，中國６月ＣＰＩ數據報喜，五個月來首見上漲；滬指趁機衝上三千五，連日來多次刷新年

內新高，本周漲１﹒０９％，連升三周共４﹒４％。



分析人士稱，滬綜指突破３５００點關口後，市場就處於比較重要的壓力位附近，短期震盪

可能會加劇。但中期角度看，隨著中國宏觀政策逐步發力，進一步向上行情可期。（ｒｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００ ４０１４﹒８１ ＋０﹒１２

上證指數 ３５１０﹒１８ ＋０﹒０１ ７５３５﹒４９

深證成指 １０６９６﹒１０ ＋０﹒６１ ９５８５﹒８４

創業板指 ２２０７﹒１０ ＋０﹒８０

科創５０ ９９４﹒４５ ＋１﹒４８

Ｂ股指數 ２６２﹒７２ ＋０﹒３１ １﹒７１

深證Ｂ指 １２５１﹒７５ ＋０﹒３１ １﹒１８

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