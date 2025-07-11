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AH股新聞

11/07/2025 10:07

《Ａ股焦點》商業保險創新藥品目錄今年首制定，藥明康德Ａ近漲停

　　《經濟通通訊社１１日專訊》創新藥概念延續強勢，博騰股份（深：３００３６３）、康辰
藥業（滬：６０３５９０）、聯環藥業（滬：６００５１３）漲停，常山藥業
（深：３００２５５）飆１７％，益方生物（滬：６８８３８２）升１１％，藥明康德
（滬：６０３２５９）走高９﹒４％，凱萊英（深：００２８２１）、特寶生物
（滬：６８８２７８）漲幅居前。
　
　　國務院副總理劉國中昨日（１０日）到北京大學醫學部調研醫藥創新發展工作。他強調，加
強醫藥領域基礎研究和科技創新能力建設，積極支持創新藥和醫療器械加快發展，為推進健康中
國建設提供有力支撐。
　
　　此外，國家醫保局昨日公布《２０２５年國家基本醫療保險、生育保險和工傷保險藥品目錄
及商業健康保險創新藥品目錄調整工作方案》，明確２０２５年基本醫保藥品目錄調整和商業健
康保險創新藥品目錄制定將同步進行。
　
　　今年，國家醫保局將首次制定商業健康保險創新藥品目錄。方案明確，商保創新藥目錄主要
納入超出保基本定位、暫時無法納入基本目錄，但創新程度高、臨床價值大、患者獲益顯著的創
新藥，推薦商業健康保險、醫療互助等多層次醫療保障體系參考使用。（ｒｙ）

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