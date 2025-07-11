《Ａ股焦點》商業保險創新藥品目錄今年首制定，藥明康德Ａ近漲停

《經濟通通訊社１１日專訊》創新藥概念延續強勢，博騰股份（深：３００３６３）、康辰

藥業（滬：６０３５９０）、聯環藥業（滬：６００５１３）漲停，常山藥業

（深：３００２５５）飆１７％，益方生物（滬：６８８３８２）升１１％，藥明康德

（滬：６０３２５９）走高９﹒４％，凱萊英（深：００２８２１）、特寶生物

（滬：６８８２７８）漲幅居前。



國務院副總理劉國中昨日（１０日）到北京大學醫學部調研醫藥創新發展工作。他強調，加

強醫藥領域基礎研究和科技創新能力建設，積極支持創新藥和醫療器械加快發展，為推進健康中

國建設提供有力支撐。



此外，國家醫保局昨日公布《２０２５年國家基本醫療保險、生育保險和工傷保險藥品目錄

及商業健康保險創新藥品目錄調整工作方案》，明確２０２５年基本醫保藥品目錄調整和商業健

康保險創新藥品目錄制定將同步進行。



今年，國家醫保局將首次制定商業健康保險創新藥品目錄。方案明確，商保創新藥目錄主要

納入超出保基本定位、暫時無法納入基本目錄，但創新程度高、臨床價值大、患者獲益顯著的創

新藥，推薦商業健康保險、醫療互助等多層次醫療保障體系參考使用。（ｒｙ）

