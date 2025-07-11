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AH股新聞

11/07/2025 11:12

《Ａ股焦點》股息穩健吸引，工行、建行、農行Ａ股再創歷史新高

　　《經濟通通訊社１１日專訊》今日銀行股再度走強，工商銀行（滬：６０１３９８）、建設
銀行（滬：６０１９３９）、農業銀行（滬：６０１２８８）盤中再創新高。銀行股在全球範圍
內都強勁上漲，興業證券統計，２０２４年１月１日至２０２５年７月８日，全球、美國、歐洲
、日本和中國的銀行板塊指數分別大幅上漲５２％、４９％、６５％、５３％和５９％，均已逼
近或超過２０１０年以來的新高，且相較於大盤指數均跑出超額收益。
　
　　券商分析，國內銀行業經營模式從過往的「去財政化、市場化、打破剛兌」的「順周期」模
式，逐漸轉變到新模式，具有「弱周期」特點。銀行息差下行預計慢於無風險利率，資產質量弱
周期，在無風險利率下行的背景下，銀行股息率的穩健性持續具有吸引力。
　
　　展望下半年，長城證券認為，當前銀行股行情實質性反映的是對於基本面穩定性的預期偏差
，近年來銀行的盈利韌性持續超預期，主要緣於監管政策托底，城投、地產、資本等維度的重大
風險底線確立。「基本面穩定是紅利價值重估、機構持續加倉的核心基礎，２０２５年淨息差正
在築底，資產質量穩定，區域銀行業績增速領先」。（ｒｙ）

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