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AH股新聞

11/07/2025 09:42

《神州金融》「養老貸」掀爭議，湖南多家銀行撤下宣傳

　　《經濟通通訊社１１日專訊》湖南省至少４０家農商行近期推出專為繳納養老保險而設的「
養老貸」，但引發社會對老年人債務負擔加重的擔憂，據《上海證券報》報道，部分銀行昨
（１０日）已撤下「養老貸」相關宣傳。
　
　　「養老貸」即利用銀行貸款補繳納社保，通過提升繳費檔次換取更高養老金，退休後再用養
老金優先償還貸款本息，剩餘部分歸個人支配。「養老貸」主要面向兩類人群：從未參保但希望
一筆過繳滿１５年、已參保但希望提檔補繳。至於「養老貸」利率，多家銀行都定得高於長沙市
房貸利率（長沙首套房貸利率為３﹒０５％）。
　
＊專家：債務或轉嫁子女，銀行產品設計應加強與相關部門協同＊
　
　　素喜智研高級研究員蘇筱芮認為，在長達１５年的貸款周期中，存在參保人健康狀況變化、
養老金政策調整等影響還款的不確定因素。若借款人中途身故，剩餘債務很可能轉嫁給子女，形
成代際債務壓力，「銀行在產品設計上更加審慎」。
　
　　招聯首席研究員董希淼建議，商業銀行應加強與地方政府及人力社會保障部門協同，進一步
完善「養老貸」等產品設計，建立資金使用閉環，並引入商業保險等風險分擔機制，既要精準地
服務好低收入居民，又要防範化解經營風險，真正實現「銀髮經濟」與金融安全的平衡發展。
（ｓｌ）

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