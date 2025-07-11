《中國要聞》深圳檢察院對緬北果敢白家詐騙集團２１人提起公訴

《經濟通通訊社１１日專訊》據《央視新聞》報道，廣東省深圳市人民檢察院經依法審查，

對長期盤踞緬北果敢，依托武裝力量，大肆實施主要針對中國境內公民的電信網絡詐騙等犯罪的

白家犯罪集團首要分子白所成（外文名ＢＡＹ ＳＡＷ ＣＨＡＩＮ）、白應蒼（外文名ＢＡＹ

ＹＩＮ ＣＨＩＮ）及其他重點涉案人員等２１人，根據中國刑法、刑事訴訟法等相關規定，

以涉嫌詐騙罪、開設賭場罪、敲詐勒索罪、故意殺人罪、故意傷害罪、綁架罪及販賣、製造毒品

罪等，向廣東省深圳市中級人民法院提起公訴。



＊打擊緬北電騙專項行動拘５﹒７萬中國籍疑犯＊



報道指，公安部部署開展打擊緬北涉中國犯罪專項工作以來，中緬雙方通過警務執法合作和

一系列打擊行動，累計抓獲５﹒７萬餘名中國籍涉詐犯罪嫌疑人，緬北果敢「四大家族」犯罪集

團遭毀滅性打擊。在公安部統一指揮下，相關地方公安機關全力推進「四大家族」犯罪集團相關

案件偵辦工作。近日，白家犯罪集團專案已提起公訴。



＊白家涉案資金近３００億，６中國人死亡，屍骨尋獲＊



公安機關經偵查查明，以白所成、白應蒼為首要分子的緬北果敢白家犯罪集團涉嫌詐騙、故

意殺人、故意傷害、綁架、敲詐勒索、開設賭場、組織他人偷越國（邊）境，組織、強迫賣淫以

及販賣、製造毒品等多項罪名，致中國公民６人死亡，涉詐案件３﹒１萬餘起，涉詐資金超

１０６億元人民幣，涉賭資金超１８０億元人民幣，製造並販賣毒品約１１噸。



報道提到，在中緬執法安全合作機制框架下，中國公安機關派出專案組冒著戰事風險５次赴

緬北，聯合緬執法部門查獲受害人屍骨、犯罪嫌疑人製毒工具等大量關鍵物證。同時，深圳公安

機關抽調千餘名精幹警力奔赴全國２００多個地市，對數千名電詐受害人逐一調查取證。浙江省

舟山市公安機關緝捕審訊重要犯罪嫌疑人，完善證據鏈條。



＊開４１個園區招犯罪集團入駐，收租金、人頭費、安保費＊



２０１５年以來，以白所成為首的緬北果敢白家犯罪集團為攫取非法利益，利用其家族在果

敢政治、軍事、經濟等領域的影響力，開發建設蒼勝科技園、百勝大廈、騰龍、鑫百利、王者紅

樓、白鶴公館等４１個大型賭詐園區，一方面招攬吸引大量賭詐犯罪團夥入駐，對中國民眾大肆

實施虛假投資理財、刷單返利、冒充公檢法、虛假徵信、冒充客服等電信網絡詐騙和網絡賭博等

違法犯罪活動；另一方面不斷招募、誘騙國內人員非法出境參與賭詐活動。同時，白家犯罪集團

牽頭成立果敢娛樂管理委員會，通過向賭詐園區統一頒發推廣證，收取租金、人頭費、安保費等

攫取了巨額非法利益。特別是，白家犯罪集團長期以詐養兵、以兵護詐，對賭詐園區實施武裝管

控「保護」，放任「金主」暴力管控、虐待、毆打甚至殺害犯罪團夥中不服從管理、不能完成詐

騙業績、試圖逃跑的底層電詐人員。



２０２３年１１月，公安部部署廣東省深圳市公安機關偵辦白家犯罪集團專案。同年１２月

１０日，在掌握大量違法犯罪事實和證據的基礎上，公安機關依法對白所成、白應蒼、白應蘭公

開懸賞通緝。２０２４年１月３０日，依托中緬執法安全合作機制，緬方將白所成、白應蒼移交

中方。截至目前，已有３６名涉及白家犯罪集團案件的重要犯罪嫌疑人歸案。（ｓｌ）

