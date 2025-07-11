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AH股新聞

11/07/2025 10:59

《央行動態》中埃央行簽署備忘錄，加強本幣結算、數字貨幣等合作

　　《經濟通通訊社１１日專訊》中國人民銀行網站發文指，在中國國務院總理李強和埃及總理
馬德布利的共同見證下，人民銀行行長潘功勝與埃及中央銀行行長哈桑．阿布達拉７月１０日簽
署《中國人民銀行與埃及中央銀行關於雙邊金融合作、推動本幣結算及在中央銀行數字貨幣和數
字創新領域開展合作的諒解備忘錄》。
　
　　本次諒解備忘錄旨在加強雙邊金融合作，包括貨幣政策框架、金融市場、支付系統等領域的
業務交流和信息共享；加強本幣結算合作，促進兩國經常帳戶交易和直接投資中的本幣使用；加
強央行數字貨幣與數字創新合作，包括信息交換、項目合作等。這一安排有助於加強雙方主管領
域交流合作與政策協調，為進一步釋放兩國金融合作潛力創造更好環境。
　
　　在埃及期間，潘功勝與哈桑．阿布達拉舉行了會談，就兩國經濟金融形勢與貨幣政策、雙邊
金融合作等議題交換意見。潘功勝表示，面對外部不確定性，中埃兩國央行應繼續深化雙邊本幣
互換與結算、支付結算體系聯通、金融市場投融資、金融機構互設等領域務實合作，為兩國企業
貿易、投融資提供更加高效、便利的服務，進一步鞏固和深化中埃全面戰略夥伴關係。
　
＊銀聯在埃簽諒解備忘錄，提升支付服務能力＊
　
　　此外，在中埃兩國央行行長見證下，中國銀聯股份有限公司和跨境銀行間支付清算公司分別
與其在埃合作夥伴簽署諒解備忘錄，以提升中國銀聯在埃多種場景的支付服務能力，並鼓勵中埃
．泰達蘇伊士經貿合作區內銀行通過人民幣跨境支付系統（ＣＩＰＳ）辦理跨境人民幣業務。
（ｓｌ）

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