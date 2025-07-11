《中國要聞》上海迪士尼達菲新系列玩偶掀瘋搶，警方拘數十名黃牛

《經濟通通訊社１１日專訊》上海迪士尼周二（８日）開始發售的「２０２５達菲和朋友們

夏日海洋派對系列」玩偶掀起粉絲、代購、黃牛等各方瘋搶，由於排隊場面混亂且有安全風險，

加上庫存快速消耗，上海迪士尼昨（１０日）已叫停實體店銷售，改為網上售賣。另有消息指，

上海警方昨對迪士尼黃牛進行整治，抓獲幾十名嫌疑人，涉嫌非法製作迪士尼酒店房卡，騙取「

早享卡」（提早入園憑證）進入迪士尼樂園。《新京報．貝殼財經》向浦東新區相關部門求證，

對方表示確有此事且正在調查。



據了解，今次系列玩偶的購買規則是憑入園門票享一次抽籤機會，抽中才獲得在園區內指定

商店購買的資格，每人每日只可參與抽籤１次，並且只能購買１單。不過，這無阻大批消費者、

代購和黃牛頂著攝氏３０多度高溫在園外通宵排隊十多小時入園抽簽。不少人還為了獲得提早入

園資格而預訂迪士尼酒店。其實入住迪士尼的酒店已可在酒店零售商店購買該系列玩偶，但若再

中籤可入園購買更多。二手交易平台上，１７９元的鑰匙圈被炒至８９９元（人民幣．下同），

２７９元的毛絨公仔溢價達５００元以上。一整套７隻玩偶，黃牛開高１５００－３０００元收

購。（ｓｌ）

