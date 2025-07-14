【數據解讀】海關總署：國際大宗商品價格波動對進口增速影響較大

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》海關總署新聞發言人呂大良表示，作為大

宗商品的進口大國，大宗商品約佔中國進口總值的三成，國際大宗商品價格的波動對中國進口增

速的影響較大。上半年，中國原油、鐵礦砂、大豆這三種商品進口均價同比跌幅都超過一成，拉

低了整體進口增速２﹒７個百分點。



＊工業生產平穩增長、市場銷售回升，拉動次季進口增長＊



呂大良稱，對於進口，既要看增速，也要看走勢，既要看價值量，也要看實物量。隨著國內

經濟持續回升向好，內需擴大帶動進口趨穩，二季度進口轉為增長，而且主要是數量增長拉動，

是實打實的增長。



一方面，工業生產平穩增長，帶動設備和零部件進口回升。近兩個月，中國製造業ＰＭＩ連

續回升。二季度，中國高端機床、電子元件進口增速較一季度分別加快了１３﹒９個和７﹒７個

百分點。另一方面，市場銷售回升，拉動部分消費品進口增長。在消費品以舊換新等政策推動下

，前５個月，中國社會消費品零售總額同比增速較一季度加快。二季度，食品煙酒類和文化娛樂

類消費品進口增速較快，分別增長了８﹒８％和１０﹒８％，此外，日化用品增長３﹒１％。

