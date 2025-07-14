《打擊貪腐》兩名中證監發審老將涉受賄被查，同屬「旋轉門」腐敗

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》中央紀委國家監委１２日、１３日接連通

報稱，中央紀委國家監委駐中證監紀檢監察組與江蘇省蘇州市紀委監委對中證監原發行監管部副

主任李筱強、原法律部副主任吳國舫嚴重違紀違法問題進行了紀律審查和監察調查。中證監發行

部因掌握著企業上市的生殺大權，極易成為貪腐的重災區。李筱強被帶走一周左右，和他一樣是

發審委「三朝元老」的吳國舫也被帶走調查。



＊李筱強違規持有非上市公司股份＊



中紀委稱，經查，李筱強理想信念扭曲，初心染垢變質。利用監管公權力謀取個人利益，嚴

重破壞資本市場秩序。從中證監離職後仍不知止，是政商「旋轉門」腐敗的典型。對黨不忠誠不

老實，與他人串供對抗組織審查，從事封建迷信活動；違反中央八項規定精神，違規收受禮品、

消費卡，違規接受宴請，長期無償接受管理和服務對象提供的車輛接送服務，將應由本人支付的

費用由他人支付；組織觀念淡漠，隱瞞不報個人有關事項；廉潔底線失守，違規持有非上市公司

股份，長期借用他人賬戶違規買賣股票。以「業務咨詢」「投資入股」等名義非法收受財物，數

額巨大。



＊吳國舫嚴重損害證券監管形象＊



經查，吳國舫喪失理想信念，背棄初心使命。將公權力異化為謀取私利的工具，嚴重損害證

券監管形象。從中證監離職後仍利用曾擔任職務職權形成的便利條件，繼續謀取所謂「投資機會

」，是政商「旋轉門」腐敗的典型。對黨不忠誠不老實，與多人串供，處心積慮對抗組織審查；

違反中央八項規定精神，違規收受禮品、消費卡，違規接受宴請；違反組織要求，不如實報告個

人有關事項；喪失廉潔底線，違規持有非上市公司股份，長期借用他人賬戶違規買賣股票。以「

入股」擬上市公司為名非法收受財物，數額巨大。



中央紀委國家監委網站通報顯示，二人都構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，性質嚴重，影

響惡劣，依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公職人

員政務處分法》等有關規定，李筱強被開除黨籍，吳國舫則遭「雙開」，二人涉嫌犯罪問題被移

送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一並移送。



李筱強在中證監工作２０年，擔任過上海證監局副局長、會計部副主任、發行部副主任；他

還曾擔任中證監第一、二、三屆創業板發審委委員。據悉，在連續擔任三屆創業板發審委委員後

，李筱強曾在北京西二環內、長安街旁的高端小區「北京尊府」購入兩套住房，在其被查前，該

小區掛牌均價超過每平方米２２萬元。



吳國舫２００２年起進入中證監，在法律部、發行部多個重要處室擔任處長，並出任中證監

第一屆、二屆、三屆創業板發審委委員；２０１５年至２０１７年擔任中證監法律部副主任，之

後調任銀河證券出任業務總監、執委會委員，２０２４年３月調任國信證券出任副總裁。



２０１７年，吳國舫調任銀河證券。其時，銀河證券剛剛經歷了重大人事變革。時任銀河證

券董事長陳共炎從中證監內調來了多名幹部。吳國舫在此背景下於２０１７年加入銀河證券，任

投行業務總監，實則投行「一把手」，此後又出任銀河證券執行委員會委員，成為公司高管。

２０２３年１１月初，陳共炎落馬，與之關係密切的人員先後接受調查，吳國舫則提交辭呈，從

銀河證券跳槽至國信證券後，負責推動並負責國信證券收購萬和證券交易案。２０２４年４月，

國信證券公告聘任吳國舫為副總裁，同樣分管投行業務。至被查前，任職僅半年時間。

