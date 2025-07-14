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AH股新聞

14/07/2025 10:29

【聚焦數據】海關：上半年對一帶一路國家進出口同比增４﹒７％

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》據海關總署統計，上半年，中國對共建「
一帶一路」國家進出口１１﹒２９萬億元（人民幣．下同），增長４﹒７％，佔進出口總值的
５１﹒８％，較去年同期提升０﹒９個百分點。其中，對東盟進出口３﹒６７萬億元，增長
９﹒６％。同期，對歐盟、韓國、日本等進出口都實現了增長。
　
＊上半年機電產品出口增９﹒５％＊
　
　　上半年，中國機電產品出口７﹒８萬億元，增長９﹒５％，佔出口總值的６０％，較去年同
期提升１﹒２個百分點。其中，與新質生產力密切相關的高端裝備增長超兩成，代表綠色低碳的
「新三樣」產品增長１２﹒７％。
　
＊第二季進口轉增，石化等機械設備進口增速達兩位數＊
　
　　隨著「兩重」「兩新」等政策持續發力，二季度進口轉為正增長。上半年，中國石化、紡織
等機械設備進口增速都達到了兩位數，電子元件等關鍵零部件較快增長，原油、金屬礦砂等重要
原材料進口量增加。
　
　　上半年，中國有進出口實績的外貿企業６２﹒８萬家，歷史同期首次突破６０萬家，較去年
同期增加４﹒３萬家。其中，民營企業５４﹒７萬家，進出口增長７﹒３％，佔進出口總值近６
成。

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