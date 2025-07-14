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AH股新聞

14/07/2025 11:19

【關稅戰】海關總署：上半年對美出口降９﹒９％，進口降７﹒７％

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》海關總署副署長王令浚在國新辦發布會上
表示，上半年，中國對美國進出口總值２﹒０８萬億元，同比下降９﹒３％。其中，出口
１﹒５５萬億元，下降９﹒９％，進口５３０３﹒５億元，下降７﹒７％。受美國所謂「對等關
稅」影響，中美貿易由第一季度同比增長轉為第二季度同比下降，降幅達到了２０﹒８％。
　
＊中美雙方團隊正加緊落實倫敦框架有關成果＊
　
　　他表示，近期，日內瓦、倫敦經貿會談取得積極進展，中美貿易有所回升。６月份進出口值
從５月份不到３０００億元，回升到超過３５００億元，同比降幅也明顯收窄。中美經貿合作的
本質是互利共贏。這既是全球化時代不可逆轉的歷史潮流，是產業鏈深度融合的客觀要求，也是
兩國企業創新協同與民眾福祉提升的現實需要。
　
　　他並表示，據了解，目前中美雙方團隊正在加緊落實倫敦框架有關成果。中方願再次強調，
日內瓦共識和倫敦框架來之不易，訛詐脅迫沒有出路，對話合作才是正道。希望美方繼續同中方
相向而行，讓合作成為中美經貿的主旋律，推動全球貿易體系重回公平與開放的軌道，為全球經
濟復甦和增長作出應有貢獻。

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