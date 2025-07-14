《駐京專電》海關：Ｌａｂｕｂｕ真偽鑒定關鍵看牙，正版九顆尖牙

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》就近期海關在多個口岸查獲山寨版「

Ｌａｂｕｂｕ」，海關總署副署長王令浚在國新辦發布會上表示，自１９９４年起，中國實施知

識產權海關保護，積極參與知識產權全球治理。今年上半年，全國海關共查扣侵權嫌疑貨物

１﹒１萬批次、３８６７﹒５萬件。其中，也包含廣大網友們關注的山寨「Ｌａｂｕｂｕ」。這

個真偽鑒定的關鍵是看牙齒，正版是九顆尖牙，仿品常常因為模具的誤差，會減少一兩顆，「教

你們這個秘訣」。



＊前四個月中國出口玩偶等破百億元，增近一成＊



他指出，近年來，中國的潮玩深受全球市場的歡迎。今年前４個月，中國出口的玩偶、動物

玩具已突破百億大關，達到了１３３﹒１億元，增幅達到了９﹒６％。最近一段時間，「

Ｌａｂｕｂｕ」全球火爆。海關總署公眾號連續發布的《海關大戰假布布》也上了熱搜。從中，

廣大網友知道了海關一項職責－－知識產權海關保護，這是根據海關法第４４條、第９１條行使

的一項職責，也就是海關在進出境環節主動查驗或依申請扣留侵權嫌疑貨物，制止侵犯知識產權

的行為，支持和保護創新。

