【企業盈警】上石化（３３８）料中期盈轉虧蝕最多５﹒１億人幣

《經濟通通訊社１４日專訊》上海石油化工（００３３８）（滬：６００６８８）預計，今
年上半年盈轉虧，淨虧損約４﹒１８億元（人民幣．下同）至５﹒１１億元，去年同期則錄純利
２７９１﹒２萬元。
公司稱，預期盈轉虧由於今年上半年原油價格總體延續震盪下行趨勢，產品市場需求未有明
顯改善，公司主要煉化產品價格與原料成本價差縮減，擠壓利潤空間。（ｒｈ）
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14/07/2025 18:09
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２７９１﹒２萬元。
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