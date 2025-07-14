【企業盈警】上石化（３３８）料中期盈轉虧蝕最多５﹒１億人幣

《經濟通通訊社１４日專訊》上海石油化工（００３３８）（滬：６００６８８）預計，今

年上半年盈轉虧，淨虧損約４﹒１８億元（人民幣．下同）至５﹒１１億元，去年同期則錄純利

２７９１﹒２萬元。



公司稱，預期盈轉虧由於今年上半年原油價格總體延續震盪下行趨勢，產品市場需求未有明

顯改善，公司主要煉化產品價格與原料成本價差縮減，擠壓利潤空間。（ｒｈ）

