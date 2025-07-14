上石化（００３３８）上半年柴油銷售收入７７億元人民幣

《經濟通通訊社１４日專訊》上海石油化工（００３３８）（滬：６００６８８）公布，於
今年上半年，柴油產量１１９﹒８７萬噸、銷量１１８﹒６２萬噸、銷售收入錄７７億元（人民
幣．下同）。
期內，汽油產量１６６﹒８１萬噸、銷量１６７﹒５８萬噸、銷售收入錄１３５億元；航
空煤油產量１１２﹒６１萬噸、銷量６８﹒６９萬噸、銷售收入錄３３億元。（ｒｈ）
【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇
14/07/2025 18:29
《經濟通通訊社１４日專訊》上海石油化工（００３３８）（滬：６００６８８）公布，於
今年上半年，柴油產量１１９﹒８７萬噸、銷量１１８﹒６２萬噸、銷售收入錄７７億元（人民
幣．下同）。
期內，汽油產量１６６﹒８１萬噸、銷量１６７﹒５８萬噸、銷售收入錄１３５億元；航
空煤油產量１１２﹒６１萬噸、銷量６８﹒６９萬噸、銷售收入錄３３億元。（ｒｈ）
【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇
上一篇新聞︰14/07/2025 18:31 東江環保（８９５）料中期淨虧損按年擴大至２﹒６億至３億人幣
下一篇新聞︰14/07/2025 18:11 【企業盈警】北京北辰料中期應佔淨虧損約１４億至１７﹒６億人幣
14/07/2025 18:09 【企業盈警】上石化（３３８）料中期盈轉虧蝕最多５﹒１億人幣
14/07/2025 18:05 《中國監管》中共中央：加強金融、涉外、營商環境等領域審判工作
新聞
股票
期貨期權
權證
ETFN
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
多櫃台N