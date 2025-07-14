東江環保（８９５）料中期淨虧損按年擴大至２﹒６億至３億人幣

《經濟通通訊社１４日專訊》東江環保（００８９５）（深：００２６７２）公布，今年上

半年歸屬於上市公司股東的淨虧損錄２﹒６億至３億元（人民幣．下同），２０２４年同期淨虧

損約２﹒５７億元。基本每股虧損０﹒２４至０﹒２７元。（ｂｎ）

