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14/07/2025 18:31

東江環保（８９５）料中期淨虧損按年擴大至２﹒６億至３億人幣

　　《經濟通通訊社１４日專訊》東江環保（００８９５）（深：００２６７２）公布，今年上
半年歸屬於上市公司股東的淨虧損錄２﹒６億至３億元（人民幣．下同），２０２４年同期淨虧
損約２﹒５７億元。基本每股虧損０﹒２４至０﹒２７元。（ｂｎ）

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