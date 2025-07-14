《神州頭條》財經報章頭版摘要：科創板「１＋６」配套規則出爐

《經濟通通訊社１４日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



上交所發布科創板「１＋６」政策配套業務規則

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７月１３日，上海證券交易所發布《科創板上市公司自律監管指引第５號－－科創成長層》《發

行上市審核規則適用指引第７號－－預先審閱》等配套業務規則，並自發布之日起施行。此舉旨

在落實《關於在科創板設置科創成長層，增強制度包容性適應性的意見》，以進一步深化科創板

改革。



險資錨定「長錢長投」入市路線圖

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超２０００億元險資長期投資試點持續推進；財政部發文進一步加強國有商業保險公司長周期考

核……今年以來，政策持續協同用力，保險資金加速向耐心資本、戰略資本、長期資本靠攏。作

為資本市場重要的機構投資者，險資在自身配置需求增大和長線資金入市政策鼓勵下，與資本市

場的「雙向奔赴」正在加速展開。



新設企業數量保持增長，外企深耕中國投資沃土

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７月１１日，上海舉行第４１批跨國公司地區總部和研發中心頒證暨外商投資集中簽約儀式，新

認定的３０家跨國公司地區總部和１５家外資研發中心獲頒證書；５６個外商投資項目簽約，投

資總額約３６﹒８億美元，其中３３個項目現場簽約。這是中國對外資企業「磁吸力」不斷增強

的生動注腳。今年以來，隨著一系列穩外資政策落地見效，新設外資企業數量保持增長。外資企

業投資信心不斷增強，堅定投資中國市場，深耕中國投資沃土。



《上海證券報》



以習近平同志為核心的黨中央引領城市工作紀實

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黨的十八大以來，以習近平同志為核心的黨中央始終將城市工作擺在治國理政的重要位置，習近

平總書記對城市工作作出一系列重要論述，深刻回答城市建設發展依靠誰、為了誰的根本問題，

著力破解建設甚麼樣的城市、怎樣建設城市的重大命題，為新時代城市發展建設定向領航，走出

了一條中國特色城市發展道路。



上交所正式發布科創板「１＋６」改革配套規則

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７月１３日，上交所制定併發布《科創板上市公司自律監管指引第５號－－科創成長層》等配套

業務規則，自發布之日起實施。



具體來看，上交所本次共發布了新制定的《科創板上市公司自律監管指引第５號－－科創成長層

》、《發行上市審核規則適用指引第７號－－預先審閱》、《發行上市審核規則適用指引第８號

－－資深專業機構投資者》等３項業務指引，以及修訂的《會員管理業務指南第２號－－風險揭

示書必備條款》和《證券交易業務指南第６號－－證券特殊標識》等２項業務指南。根據相關指

引，對於３２家存量的上市至今尚未盈利的科創板公司，將自指引發布實施之日起進入科創成長

層。新註冊的上市時未盈利的科創板公司，則將自上市之日起納入。



一攬子舉措相繼落地，金融高水平開放深度廣度持續拓展

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今年以來，中國金融管理部門出台一系列政策舉措，從放寬門檻、對標規則、提升跨境服務、深

化互聯互通等方面拓展金融開放的廣度和深度，合力構建金融高水平開放新格局。專家認為，跨

境金融蓬勃發展，金融市場互聯互通，國際資本全球配置，上半年金融開放取得諸多「里程碑式

」進展。展望未來，一些核心業務領域有望加大對外資開放力度，進一步拓展金融開放的廣度和

深度。



《證券時報》



科創板改革「１＋６」政策配套業務規則出爐

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７月１３日，上交所正式發布科創板改革「１＋６」政策配套業務規則，包括《科創成長層指引

》、《預先審閱指引》、《資深專業機構投資者指引》三項業務指引，以及修訂的《會員管理業

務指南第２號－－風險揭示書必備條款》和《證券交易業務指南第６號－－證券特殊標識》兩項

業務指南，旨在落實中國證監會《關於在科創板設置科創成長層，增強制度包容性適應性的意見

》，進一步深化科創板改革。



頂層設計領航，證券業奮力書寫「五篇大文章」

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做好科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融、數字金融，是當前中國金融服務實體經濟高質

量發展的重要著力點。金融「五篇大文章」不僅為證券行業帶來業務增量，更推動其從傳統通道

業務向綜合金融服務轉型，成為實體經濟高質量發展的「助推器」和「穩定器」。



資本市場改革顯效，各路資金投下信任票

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Ａ股市場總市值突破百萬億元、常態化穩市機制不斷健全、服務實體經濟效能明顯提升、對外開

放大門愈敞愈大……今年以來，資本市場全面深化改革步伐加快，對內改革與對外開放並重，政

策紅利激發出的市場活力，正逐步傳導至資本市場每個角落，各路資金爭相投下信任票。

（ｅｗ）

