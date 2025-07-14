《神州經脈》新增貸款與社融超預期，進出口數據佳，黃仁勳再訪華

《神州經脈》滬深股市全天（１４日）震盪分化，滬綜指收升０﹒２７％，連漲三日，今天

收報３５１９﹒６５點，深成指跌０﹒１１％，創業板指也跌０﹒４５％。滬深兩市全天成交

１﹒４６萬億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量２５３４億元或１５％；個股漲多跌少，

兩市超３０００隻個股收升。



人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報７﹒１６９３，較上個交易日４時３０分收盤

價升１７點子，三連升，創７月４日以來逾一周新高，全日在７﹒１６０６至７﹒１７１９之間

波動。今日人民幣兌一美元中間價報７﹒１４９１，較上個交易日跌１６點子，止兩連升，較市

場預測偏強仍超２５０點。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 人民銀行今日公布數據顯示，６月新增人民幣貸款及社融均高於預期，分別達２﹒２４萬

億元及４﹒２萬億元；當月末廣義貨幣供應量（Ｍ２）同比增８﹒３％亦優於預期，狹義貨幣供

應量（Ｍ１）同比則增４﹒６％。《路透》認為，這顯示此前寬鬆政策效果逐步顯現，不過可持

續性仍待觀察。人行副行長鄒瀾同日表示，貨幣政策支持實體經濟的效果是「比較明顯的」，將

進一步落實好適度寬鬆的貨幣政策。



２﹒ 國新辦就２０２５年上半年貨幣信貸政策執行及金融統計數據情況舉行新聞發布會，人民

銀行副行長鄒瀾在會上表示，中國不尋求通過匯率貶值獲取國際競爭優勢。人行將繼續堅持市場

在匯率形成中的決定性作用，保持匯率彈性，同時強化預期引導，防範匯率超調風險，保持人民

幣匯率在合理均衡水平上基本穩定。他並指，主要發達經濟體處於降息周期，市場對美聯儲重啟

降息的預期升溫，中美貨幣政策周期的錯位將得到改善，中美利差趨於收窄。



３﹒ 中國６月以美元計價出口同比增長５﹒８％好於預期，進口同比「轉正」至增長１﹒１％

，為四個月高點。海關總署表示，今年上半年中國外貿頂壓前行，規模穩中有增、質量優中有升

，成績實屬不易，下半年中國外貿穩增長仍需要付出艱苦努力。另專家分析認為，預計隨著美國

對中國大減關稅暫緩在８月上旬到期，下半年出口形勢相較上半年將逐步承壓。



４﹒ 海關總署副署長王令浚在國新辦記者會上表示，上半年，中國對美國進出口總值２﹒０８

萬億元，同比下降９﹒３％。其中，出口１﹒５５萬億元，下降９﹒９％，進口５３０３﹒５億

元，下降７﹒７％。受美國所謂「對等關稅」影響，中美貿易由第一季度同比增長轉為第二季度

同比下降，降幅達２０﹒８％。隨著日內瓦、倫敦經貿會談取得積極進展，中美貿易有所回升，

６月份進出口值從５月份不到３０００億元，回升到超過３５００億元，同比降幅也明顯收窄。



５﹒ 王令浚就關稅戰表示，當前個別國家濫施關稅，違背國際貿易規則，給全球經濟發展帶來

嚴峻挑戰，近期多個國際組織都下調了今年全球的貿易增速。儘管面臨外部不確定性，但多元穩

定的市場、創新優質的產品、應變求新的外貿主體，讓中國有底氣、有信心、有能力應對各種風

險挑戰。



６﹒ 英偉達首席執行官黃仁勳據報今年來第三次現身中國，與小米創始人雷軍會面的照片周一

在網上曝光。照片中兩人面帶微笑，十分親密。內媒記者就此照片向英偉達求證，對方回應稱「

不是我們發的照片，不清楚。」另有知情人士透露，照片是路人拍攝的，黃仁勳與雷軍會面是拜

訪客戶，屬於非公開行程，但該知情人士未透露具體拍攝時間。上周已有消息指黃仁勳將於本周

第三度訪華，參加中國國際供應鏈促進博覽會，並尋求與中國國務院總理李強會談。另據《路透

》引述英偉達一位高管指，黃仁勳將於周三（１６日）在北京舉行媒體吹風會。



７﹒ 中國煤炭運銷協會上周召開五屆理事會第二次（擴大）會議暨上半年煤炭經濟運行分析座

談會。會議稱，當前行業內外部發展環境急劇變化，煤炭企業要充分認識煤炭供需形勢錯位失衡

的嚴峻性和複雜性。會議要求守牢安全穩定底線，科學把握生產節奏，提升煤炭供給質量，加強

行業自律，整治內捲式競爭，促進煤炭市場供需平衡。



８﹒ 東莞市人民政府辦公室今日發布《東莞市促進服務消費高質量發展實施方案》，提出要豐

富文娛消費場景，包括激活夜間消費動能，對酒吧、娛樂場所的駐唱、駐演等營業性演出活動實

施「應批盡批」便利化審批；要釋放餐飲消費活力，包括舉辦美食節、咖啡節、盆菜節等餐飲促

消費活動，結合重大賽事節事契機，聚焦燒鵝、荔枝、臘味等傳統名產和地理標誌產品，打造「

莞邑美食」文化ＩＰ。（ｓｌ）

