《鍾之日記》經濟數據佳，恒指三連升

《鍾之日記》７月１４日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



港股上周五（１１日）走勢反覆，今早小幅低開，內地發布上月進出口數據好於預期，氣氛

助推港股向上，午後人行公布的６月新增貸及社融增量同樣勝於預期，惟市場觀望明日公布的第

二季ＧＤＰ數據，恒生指數全日僅升６３點或０﹒３％，三連升，收報２４２０３，主板成交近

２１０４億元。



＊滬指收升０﹒２７％，兩市成交縮１５％＊



滬深股市全天震盪分化，滬綜指收升０﹒２７％，連漲三日，今天收報３５１９﹒６５點，

深成指跌０﹒１１％，創業板指也跌０﹒４５％。滬深兩市全天成交１﹒４６萬億元人民幣，較

上個交易日縮量２５３４億元人民幣或１５％；個股漲多跌少，兩市超３０００隻個股收升。



中美貿易休戰期提振中國「搶出口」熱度持續。中國６月以美元計價出口同比增長５﹒８％

優預期，進口同比「轉正」至增長１﹒１％，為四個月高點，為二季度中國經濟增長提供正貢獻

。不過，考慮到美國關稅政策不確定性較大，分析人士普遍對下半年中國外貿走勢持謹慎觀望態

度。



他們認為，關稅政策是全球貿易及中國出口的最大擾動因素，隨著８月中美關稅９０天暫緩

期即將結束，後續關稅政策的走向未知，中國下半年出口料仍承壓，國內的穩增長政策將對進口

增速形成支撐。



盤面上，機器人、ＰＥＥＫ材料概念股全日強勢，有機硅板塊午後快速上漲。全球領先的有

機硅產品與供應商陶氏上周宣布，由於歐洲成本壓力，將關閉英國巴里工廠的硅氧烷設施，預計

關閉工作將於２０２６年年中開始，２０２７年底前完成。該工廠涉及１４﹒５萬噸ＤＭＣ（有

機硅中間體）產能，全球產能佔比３％，海外產能佔比１３﹒７％。



＊神華發盈警，股價仍硬淨＊



中國神華（０１０８８）（滬：６０１０８８）１３日公布，預期截至６月３０日止中期利

潤２５６億至２７６億元（人民幣．下同），按年下降１５﹒８％至２１﹒９％。與經重述的去

年同期數據相比，則下降１２％至１８﹒４％。



該集團指，上半年面對煤炭、電力市場量價雙降的嚴峻形勢，公司全力促銷售、爭發電、精

管理、強創效，生產經營態勢總體平穩，而利潤下降主因受煤炭銷售量及平均銷售價格下降影響

，集團煤炭分部利潤下降。



另外，中國神華６月煤炭銷售量３７５０萬噸，跌４﹒３％，產量２７６０萬噸，跌

１﹒４％，總售電量１７０﹒５億千瓦時，升８﹒２％；上半年煤炭銷售量２﹒０５億噸，跌

１０﹒９％，產量１﹒６５億噸，跌１﹒７％，總售電量跌７﹒４％。



雖然中國神華料中企利潤下跌，花旗仍發表報告指淨利潤符合預期，評級「買入」，目標價

３６﹒３港元。瑞銀指神華第二季業績勝預期，重申「中性」評級及３１﹒７港元目標價不變。



此外，中國煤炭運銷協會上周召開上半年煤炭經濟運行分析座談會，稱當前行業內外部發展

環境急劇變化，要求煤炭企業守牢安全穩定底線，科學把握生產節奏，提升煤炭供給質量，加強

行業自律，整治內捲式競爭，促進煤炭市場供需平衡。



市場憧憬官方整頓促進行業向好，又值夏季用電高峰，中國神華股價盤中升至３２﹒７５港

元、近一個月高位，全天收漲５﹒２％，報３２﹒６港元，為表現最佳藍籌；其他煤炭股亦造好

，兗礦能源（０１１７１）揚２﹒４％，首鋼資源（００６３９）升０﹒８％。



＊黃金企業半年盈利超預期，黃金股普遍揚＊



多家黃金企業發布半年報數據，盈利超市場預期。黃金股普遍上揚，招金礦業

（０１８１８）收漲５﹒５％，一度高見２１﹒３元，創５天新高。集海資源（０２４８９）漲

４﹒８％，山東黃金（０１７８７）升３﹒９％，靈寶黃金（０３３３０）升３﹒６％，赤峰黃

金（０６６９３）升近３％，紫金礦業（０２８９９）漲逾２％。



近期，多家黃金行業上市公司披露２０２５年上半年業績預告，受金價持續位於高位影響，

黃金行業上市公司業績出現較為明顯增長。其中，紫金礦業預計上半年淨利潤同比增長約５４％

，創上市以來最佳上半年度業績。赤峰黃金預計上半年淨利潤１０﹒８億元到１１﹒３億元人民

幣，同比增加５２﹒０１％到５９﹒０４％。



長江證券指出，黃金股估值修復空間較大，具備跑贏金價潛力。黃金股的估值已經處於歷史

低位，尤其是經歷了２０２４年的持續下殺後，修復空間較大。



此外，美國總統特朗普稱對墨西哥、歐盟徵收３０％關稅，截至目前特朗普已向２５個貿易

夥伴發出關稅函，市場避險情緒升溫。東吳期貨預計，貿易政策及地緣政治等因素將支撐黃金長

期維持震盪上行趨勢。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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