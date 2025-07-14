【大國博弈】黃仁勳訪華，７月１６日在北京舉行媒體吹風會

《經濟通通訊社１４日專訊》據《路透》引述英偉達（ＵＳ﹒ＮＶＤＡ）一位高管報道，公

司首席執行官黃仁勳將於７月１６日在北京舉行媒體吹風會。他上次於今年４月訪華，當時他強

調中國市場重要性。



自２０２２年以來，美國政府以擔心潛在的軍事用途為由，限制向中國出口英偉達最先進的

芯片。今年早些時候，美國還禁止向中國銷售Ｈ２０人工智能芯片－－這是英偉達獲准在中國銷

售的最強大的人工智能芯片。



報道指，黃仁勳的最新訪華行程在中美兩國都備受關注。美國兩黨參議員周五（１１日）致

信黃仁勳，就其即將前往中國的行程發出警告，要求他避免與涉嫌破壞美國芯片出口管制的企業

會面。



英偉達面臨著來自中國科技巨頭華為和其他圖形處理器（用於訓練人工智能的芯片）製造商

日益激烈的競爭。惟包括大型科技公司在內的不少中國企業仍渴望取得英偉達芯片，因為該公司

擁有名為ＣＵＤＡ（Ｃｏｍｐｕｔｅ Ｕｎｉｆｉｅｄ Ｄｅｖｉｃｅｓ

Ａｒｃｈｉｔｅｃｔｕｒｅ）的運算平台，可讓軟硬件整合的一種獨有技術。



＊黃：中方避免軍事方面依賴美國技術＊



根據英偉達最新的年報，在截至１月２６日的財年里，中國為英偉達帶來了１７０億美元的

收入，佔公司總銷售額的１３％。黃仁勳一直強調中國是英偉達增長的關鍵市場。英偉達市值上

周首次突破４萬億美元，凸顯其人工智能技術主導地位。



另外，黃仁勳接受美國有線新聞網訪問時指，華府毋須憂慮中國會把英偉達的產品和技術，

用於提升軍事能力。他認為，使用美國的技術對中國軍方亦會有風險，相信中方會避免，亦不會

依賴美國和外國的技術，因為隨時可能受到限制。（ｒｙ）

