《中俄關係》王毅晤拉夫羅夫，冀中俄深化戰略合作應對世界挑戰

《經濟通通訊社１４日專訊》外交部消息，７月１３日，中共中央政治局委員、外交部長王

毅在北京會見俄羅斯外長拉夫羅夫。



王毅歡迎拉夫羅夫來華出席上海合作組織成員國外長理事會會議，表示中俄關係是當今世界

最穩定、最成熟、最富有戰略價值的一組大國關係。雙方始終從歷史縱深、戰略高度和長遠角度

看待和推動兩國各領域合作。兩國外長保持密切接觸，有利於及時落實兩國元首達成的共識。當

前的重點是共同籌備好下階段高層交往，深化全面戰略協作，促進各自發展振興，共同應對動盪

變革世界帶來的挑戰。



王毅說，上合組織是開展全面戰略協作、倡導多邊主義、加強務實合作、增進全球南方團結

的重要平台。中方現任輪值主席國，中方願同俄方及其他成員國共同籌備好天津峰會，規劃未來

發展方向，賦能各領域合作，推動上合組織建設邁上新台階。



拉夫羅夫表示，俄方願同中方一道，在兩國元首戰略引領下，深化各領域合作，推動俄中關

係不斷取得新成果。



俄羅斯外交部會後聲明說，兩國外長還討論了與美國的關係以及結束烏克蘭戰爭的前景。會

談還觸及其他熱點議題，包括伊朗與以色列衝突，以及朝鮮半島局勢。雙方強調了加強兩國在國

際舞台上，包括在聯合國及其安理會、上合組織、金磚國家、二十國集團和亞太經合組織中密切

協調的重要性。（ｒｙ）

