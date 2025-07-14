【ＡＩ】月之暗面發布Ｋｉｍｉ　Ｋ２開源模型，試圖奪回市場地位

《經濟通通訊社１４日專訊》人工智能大模型初創公司－－月之暗面近日發布一款名為

Ｋｉｍｉ Ｋ２的開源ＭｏＥ架構基礎模型，意圖在日益激烈的國內ＡＩ市場競爭中重奪領先地

位。



月之暗面官微在上周五（１１日）深夜的一篇文章中表示，這款模型的總參數高達１萬億，

並具備更強代碼能力，更擅長通用Ａｇｅｎｔ任務。在多項基準性能測試中均取得開源模型中的

ＳＯＴＡ（先進水平）成績，展現出在代碼、Ａｇｅｎｔ、數學推理任務上的領先能力。



資料顯示，月之暗面由清華大學畢業生楊植麟於２０２３年創立，是中國人工智能初創「六

小龍」公司之一，並得到阿里巴巴等互聯網巨頭的支持。該公司在２０２４年因推出具備長文本

分析和ＡＩ搜索功能的Ｋｉｍｉ模型而迅速走紅，吸引大量用戶關注。



不過，隨著競爭對手深度求索（ＤｅｅｐＳｅｅｋ）今年初推出低成本、高性能模型Ｒ１並

重塑全球ＡＩ市場格局，月之暗面的市場表現有所下滑。



追蹤人工智能產品表現的「ＡＩ產品榜」網站數據顯示，Ｋｉｍｉ在６月的國內ｗｅｂ端訪

問量（不含Ａｐｐ）榜單中排名第１０，落後於ＤｅｅｐＳｅｅｋ、納米ＡＩ、豆包、通義等產

品。（ｊｑ）

