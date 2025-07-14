【聚焦數據】內地６月末Ｍ２增８﹒３％勝預期，Ｍ１增４﹒６％

《經濟通通訊社１４日專訊》人民銀行公布，６月末，廣義貨幣（Ｍ２）餘額３３０﹒２９
萬億元（人民幣．下同），同比增長８﹒３％，略高於預期８﹒１％，５月為７﹒９％。
狹義貨幣（Ｍ１）餘額１１３﹒９５萬億元，同比增長４﹒６％，增速較５月的２﹒３％加
快。
流通中貨幣（Ｍ０）餘額１３﹒１８萬億元，同比增長１２％。上半年淨投放現金３６３３
億元。（ｊｑ）
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14/07/2025 15:17
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萬億元（人民幣．下同），同比增長８﹒３％，略高於預期８﹒１％，５月為７﹒９％。
狹義貨幣（Ｍ１）餘額１１３﹒９５萬億元，同比增長４﹒６％，增速較５月的２﹒３％加
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