【聚焦數據】內地６月末Ｍ２增８﹒３％勝預期，Ｍ１增４﹒６％

《經濟通通訊社１４日專訊》人民銀行公布，６月末，廣義貨幣（Ｍ２）餘額３３０﹒２９

萬億元（人民幣．下同），同比增長８﹒３％，略高於預期８﹒１％，５月為７﹒９％。



狹義貨幣（Ｍ１）餘額１１３﹒９５萬億元，同比增長４﹒６％，增速較５月的２﹒３％加

快。



流通中貨幣（Ｍ０）餘額１３﹒１８萬億元，同比增長１２％。上半年淨投放現金３６３３

億元。（ｊｑ）



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