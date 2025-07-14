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AH股新聞

14/07/2025 18:05

《中國監管》中共中央：加強金融、涉外、營商環境等領域審判工作

　　《經濟通通訊社１４日專訊》中共中央發布關於加強新時代審判工作的意見，稱將加強金融
審判工作。依法嚴懲操縱市場、內幕交易、非法集資、貸款詐騙、洗錢等金融領域違法犯罪，加
強金融領域非法中介亂象協同治理，促進金融市場健康發展。
　
＊完善產權司法保護機制＊
　
　　同時，完善數字貨幣、移動支付、互聯網金融、跨境金融資產交易等新興領域金融糾紛審理
規則。健全金融領域行政執法和司法審判銜接機制。完善法治化營商環境。完善產權司法保護機
制，對侵犯各種所有制經濟產權和合法利益的行為實行同責同罪同罰，防止和糾正利用行政、刑
事手段干預經濟糾紛。完善在食品藥品安全、智慧財產權、產品缺陷、環境污染等領域的懲罰性
賠償制度。
　
＊加強涉外和涉港澳台審判工作＊
　
　　此外，加強涉外和涉港澳台審判工作。加強最高人民法院和重點地區國際商事審判工作，完
善與國際商事調解、仲裁的銜接機制，促進打造國際商事爭端解決優選地，推動高質量共建「一
帶一路」。完善涉外民事法律關係中當事人依法約定管轄、選擇適用域外法等司法審判制度。加
強國際條約和國際慣例準確適用工作，建立高水平、專業化的外國法律查明工作體系
　
＊完善反制裁、反干涉、反「長臂管轄」司法措施＊
　
　　完善反制裁、反干涉、反「長臂管轄」司法措施。完善海外利益司法保護機制。加強僑益司
法保護工作。加強司法領域國際交流合作。積極參與國際貿易、智慧財產權、環境保護、網絡空
間等領域國際規則制定。（ｊｑ）

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