《Ａ股行情》滬綜指高開０﹒０９％，中美元首可能舉行峰會

《經濟通通訊社１４日專訊》６月進出口和信貸數據今天公布，彭博經濟學家預計，受季節

性因素影響，社融增量料大幅上升；出口在中美貿易戰休兵後料加速成長。滬深股市今早輕微高

開，滬綜指高開０﹒０９％，報３５１３﹒２５點，深成指高開０﹒０９％，創業板指高開

０﹒０２％，盤初有色、鋰礦及稀土永磁板塊造好，遊戲股走低。



中國外長王毅上周在吉隆坡與美國國務卿魯比奧會面，魯比奧稱美國總統特朗普與中國國家

主席習近平可能舉行峰會。他認為可能性高，並指兩國將找到一個「雙方都能接受的日期」。中

國外交部則發公告稱，中美同意加強外交渠道及各領域各層級溝通對話，在管控分歧的同時，探

索擴大合作領域。



企業內捲問題熱議多時，《人民日報》頭版評論文章稱，今年上半年，中國汽車產銷量首次

雙超１５００萬輛，同比均實現兩位數成長。得益於持續整治「內捲式」競爭，車企生產節奏穩

定，壓庫存狀況得到改善，產業活力持續釋放。文章稱，競爭固然是市場經濟的常態，但打價格

戰、搞「內捲式」競爭，只會助長「劣幣驅逐良幣」。單純向下「捲」價格，最終沒有贏家；只

有依靠技術創新、產業升級練好「內功」，才能贏得未來。



人民銀行今日進行２２６２億元（人民幣．下同）７天期逆回購，公開市場有１０６５億元

逆回購到期，即今日淨投放１１９７億元。本周公開市場將有４２５７億元逆回購到期。

（ｒｙ）

