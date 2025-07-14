《Ａ股行情》滬指半日收升０﹒４％，機器人、ＰＥＥＫ材料概念漲

《經濟通通訊社１４日專訊》滬深股市走勢分化，滬綜指上午收升０﹒４３％，報

３５２５﹒４０點，深成指則跌０﹒２３％，創業板軟０﹒７４％。兩市半天成交額９７２３億

元（人民幣．下同），較上個交易日同時段成交回落４３９億元或４﹒３％。



國新辦就進出口情況舉行新聞發布會。海關總署公布，中國６月以美元計價進出口總值

５３５６億美元，同比增１﹒３％。其中，出口同比增５﹒８％，增幅較５月擴大１個百分點；

進口同比從降轉升１﹒１％，增速創四個月高位；貿易順差１１４７﹒７億美元，５月為

１０３２﹒２億美元。



海關總署副署長王令浚介紹，去年中國工業機器人出口市場份額躍居全球第二，今年上半年

出口繼續增長６１﹒５％。烹調、清潔、送餐、娛樂等機器人愈來愈智能，為全球消費者生活帶

來更多便利。Ａ股機器人概念股集體拉升，帶動ＰＥＥＫ材料等方向走強，中欣氟材

（深：００２９１５）等多股漲停。



此外，電力、電網概念股反覆活躍，建投能源（深：０００６００）、豫能控股

（深：００１８９６）等封板。中國內地河南及河北等中東部多個地方持續錄得高溫，部分地區

更錄得攝氏４０度高溫。月初，全國最大電力負荷飆升至１４﹒６５億千瓦，創下歷史新高同比

增長近１﹒５億千瓦。（ｒｙ）

