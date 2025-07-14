《Ａ股行情》上月進出口勝預期，滬綜指收升０﹒２７％連升三日

《經濟通通訊社１４日專訊》滬深股市全天震盪分化，滬綜指收升０﹒２７％，連漲三日，

今天收報３５１９﹒６５點，深成指跌０﹒１１％，創業板指也跌０﹒４５％。滬深兩市全天成

交１﹒４６萬億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量２５３４億元或１５％；個股漲多跌少

，兩市超３０００隻個股收升。



中美貿易休戰期提振中國「搶出口」熱度持續。中國６月以美元計價出口同比增長５﹒８％

優預期，進口同比「轉正」至增長１﹒１％，為四個月高點，為二季度中國經濟增長提供正貢獻

。不過，考慮到美國關稅政策不確定性較大，分析人士普遍對下半年中國外貿走勢持謹慎觀望態

度。



他們認為，關稅政策是全球貿易及中國出口的最大擾動因素，隨著８月中美關稅９０天暫緩

期即將結束，後續關稅政策的走向未知，中國下半年出口料仍承壓，國內的穩增長政策將對進口

增速形成支撐。



盤面上，機器人、ＰＥＥＫ材料概念股全日大漲，有機硅板塊午後快速上漲，晨光新材

（滬：６０５３９９）三連漲停。消息面上，全球領先的有機硅產品與供應商陶氏上周宣布，由

於歐洲成本壓力，將關閉英國巴里工廠的硅氧烷設施，預計關閉工作將於２０２６年年中開始，

２０２７年底前完成。該工廠涉及１４﹒５萬噸ＤＭＣ（有機硅中間體）產能，全球產能佔比

３％，海外產能佔比１３﹒７％。



另外，煤炭板塊收升，鄭州煤電（滬：６００１２１）飆５％。中國煤炭運銷協會近日召開

五屆理事會第二次（擴大）會議暨上半年煤炭經濟運行分析座談會，強調當前行業內外部發展環

境急劇變化，煤炭企業要充分認識煤炭供需形勢錯位失衡的嚴峻性和複雜性。會議要求守牢安全

穩定底線，科學把握生產節奏，提升煤炭供給質量，加強行業自律，整治內捲式競爭，促進煤炭

市場供需平衡。（ｒｙ）



表列滬深股市主要指數

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

滬深３００ ４０１７﹒６７ ＋０﹒０７

上證指數 ３５１９﹒６５ ＋０﹒２７ ６２３１﹒０２

深證成指 １０６８４﹒５２ －０﹒１１ ８３５６﹒４８

創業板指 ２１９７﹒０７ －０﹒４５

科創５０ ９９２﹒３９ －０﹒２１

Ｂ股指數 ２６２﹒９０ ＋０﹒０７ １﹒５６

深證Ｂ指 １２４６﹒１３ －０﹒４５ １﹒３７

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

