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AH股新聞

14/07/2025 09:31

淘寶閃購日訂單量破８０００萬創新高，日活躍用戶環比淨增１５％

　　《經濟通通訊社１４日專訊》淘寶閃購聯合餓了麼今日再公布成績表，日訂單量再次突破
８０００萬創新高（不含自提及０元購）。淘寶閃購日活躍用戶數在突破２億基礎上，本周又環
比淨增１５％。同時，訂單準時率穩定在９６％。
　
　　具體訂單情況方面，截至７月１２日２４時，在非餐方面，１２０５個品類訂單量環比增速
超過１００％；３０７４個商家、超２６萬門店訂單量環比增長超１００％。其中，糧油米面訂
單增長３３５％，家庭清潔增長３２４％，休閒食品增長３１２％，玩具潮玩增長２２５％，
３Ｃ數碼增長１２９％。美妝個護、服飾運動、家用電器、母嬰等品類的增幅也均超過１００％

　
　　新訂單、新用戶不斷湧入中小企業和個體戶。在生鮮行業，中小商家整體訂單環比增長
２３８％；水果行業，中小商家環比增長３４４％；酒水行業，中小商家環比增長５３２％。
　
＊騎手數量同比增７８％，活躍穩定騎手月入超１﹒２５萬＊
　
　　淘寶閃購上線以來，新註冊商家超過２４萬，大部分為中小商家。其６月份訂單量環比增長
近１５０％，商家店均實收環比增長近１００％。
　
　　此外，淘寶閃購上線以來，騎手數量整體同比增長７８％，其中眾包騎手整體增長１２０％
；騎手群體的收入顯著增長，活躍穩定的眾包騎手月均收入超１２５００元人民幣。（ｓｌ）

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