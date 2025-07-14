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AH股新聞

14/07/2025 10:00

【數據前瞻】機構料中國次季ＧＤＰ增５﹒１％，關稅戰中穩住陣腳

　　《經濟通通訊社１４日專訊》國家統計局將於明日公布第二季ＧＤＰ數據，《路透》對近
７０家機構的調查預估中值顯示，今年二、三、四季度中國經濟料分別增長５﹒１％、４﹒５％
、４％，均較４月調查時的４﹒７％、４﹒３％、３﹒８％有所上修；全年料同比增長４﹒６％
，明年進一步放緩至４﹒２％。４月時機構預估今明兩年ＧＤＰ增長率分別為４﹒５％、
４﹒２％。
　
＊麥格理：內需仍弱，經濟增長是「通縮的、無盈利的」＊
　
　　麥格理集團首席中國經濟學家胡偉俊稱，今年前五個月的經濟數據顯示，「貿易戰２﹒０」
對中國經濟的影響非常有限。中國經濟表現與２０２４年幾乎一致，「雙軌增長」模式仍在持續
。所謂「雙軌增長」是指製造業╱出口強勁，同時消費╱房地產疲弱。他認為，如果出口╱製造
業保持穩定，中國就無需採取太多行動；但如果由於高關稅或美國經濟急劇放緩導致出口╱製造
業大幅下滑，中國將不得不推出大規模的房地產刺激政策以提振內需。
　
　　他並認為，受製造業╱出口帶動，上半年中國經濟增速可能超過５％。但由於內需仍弱，這
種增長是「通縮的、無就業的、無盈利的」。
　
＊花旗：料政治局會議可能繼續觀望模式＊
　
　　花旗對中國出口高頻數據的追蹤結果顯示，過去一周對美國出口可能有所回落，整體貨物吞
吐量在進入７月後出現季節性放緩，但整體走勢仍保持穩定，預計７月出口可能仍將展現出一定
韌性。花旗稱，「鑑於當前經濟增長基調平穩，採取周期性政策的可能性較低，（通常７月底召
開的中央政治局會議上）決策者可能繼續觀望模式」。（ｓｌ）

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