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AH股新聞

14/07/2025 13:39

【聚焦數據】中國６月稀土出口按月增３２％，按年增６０％

　　《經濟通通訊社１４日專訊》海關總署數據顯示，中國６月稀土出口較前月增長３２％，這
或表明上個月達成的恢復稀土出口的協議正在取得成效。
　
　　中國是全球最大的稀土生產國。中國海關總署的數據顯示，６月稀土出口量為７７４２﹒２
公噸，高於５月的５８６４﹒６公噸，比上年同期的４８２９噸高出６０％。今年上半年，中國
累計出口稀土３２５６９﹒２噸，上年同期為２９０９５﹒２噸。
　
＊中國６月大豆進口量創單月新高＊
　
　　另外，《路透》根據海關總署數據計算，中國６月的大豆進口量創單月歷史新高，主要原因
是來自第一大大豆供應國巴西的裝運量激增。船運數據提供商　Ｋｐｌｅｒ　的數據顯示，６月
中國從巴西進口了９７３萬噸大豆，而從美國進口的大豆總量僅為７２﹒４萬噸。官方原產地數
據預計將於７月２０日公布。
　
　　作為全球最大的大豆買家，中國６月進口了１２２６萬噸大豆，比上年同期的１１１１萬噸
增長了１０﹒３５％；與５月的４６６０萬噸相比增長了７﹒１％。今年上半年，中國共進口大
豆４９３７萬噸，同比增長１﹒８％。
　
＊中國６月原油日進口量創近兩年高＊
　
　　中國６月原油進口量反彈，達２０２３年８月以來的最高日進口量。海關總署數據顯示，中
國６月進口原油４９８９萬噸，相當於每日１２１４萬桶。與５月份的４６６０萬噸相比，６月
進口原油增長了７﹒１％，較２０２４年６月則增長了７﹒４％。諮詢公司表示，因煉油廠增加
了產量，且來自沙特阿拉伯和伊朗的進口量增加。
　
　　數據又顯示，中國６月成品油出口量同比下降０﹒７％，至５３３５萬噸。同時，包括管道
天然氣和液化天然氣在內的天然氣進口量同比下降７﹒８％，至１０５５萬噸。
　
＊中國６月煤炭進口量創逾兩年低＊
　
　　此外，數據顯示，中國６月煤炭進口量３３０４萬噸，為２０２３年２月以來最低，比去年
同期下降了２６％，與５月相比也下降了８％。中國６月煤炭進口量降至兩年多來最低水平，因
國內煤礦增產以替代低品級進口煤炭。今年上半年，煤炭進口量為２﹒２１７億噸，同比下降
１１％。與此同時，中國１－５月煤炭產量同比增長６％。（ｓｌ）

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