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AH股新聞

14/07/2025 13:52

【數據解讀】機構：中美貿易休戰提振６月出口，下半年料逐步承壓

　　《經濟通通訊社１４日專訊》中國６月以美元計價出口同比增長５﹒８％好於預期，進口同
比「轉正」至增長１﹒１％，為四個月高點。
　
＊凱投宏觀：仍見搶出口效應，中國對美出口韌性恐難持久＊
　
　　凱投宏觀（Ｃａｐｉｔａｌ　Ｅｃｏｎｏｍｉｃｓ）中國經濟學家Ｚｉｃｈｕｎ　
Ｈｕａｎｇ認為，受中美貿易休戰提振，６月中國出口額增速有所回升。但美對中關稅水平預計
將維持高位，且中國製造商通過降價快速擴大全球市場份額的能力正日益受限。預計未來幾個季
度中國出口增長將放緩，進而拖累經濟增長。此外，中國對美出口同比降幅明顯收窄，此復甦部
分反映美國進口商因擔憂兩國關稅戰再度升級而囤積中國商品的行為，但中國對美出口的韌性恐
難持久。
　
＊銀河證券：美擬圍堵中國轉口貿易，下半年出口環境更不確定＊
　
　　銀河證券宏觀經濟分析師呂雷指出，美國對中國大減關稅暫緩在８月上旬到期，但下半年出
口形勢較上半年將逐步承壓：一方面，北美進口貨量集中前移至上半年，預計下半年增速將回落
；另一方面，特朗普想以越南轉口貿易加稅為模板，複製到整個東南亞，全面圍堵中國轉口貿易
，下半年出口環境不確定性將增強。（ｓｌ）

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