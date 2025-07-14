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AH股新聞

14/07/2025 14:52

《中國要聞》湖南省發布「減鹽減油」行動計劃，促發展健康新湘菜

　　《經濟通通訊社１４日專訊》湖南菜向來重口味，多油多鹽又辣，不過當地政府近年致力要
市民吃得健康、活得健康。湖南省人民政府辦公廳近日印發《湖南省普及健康生活方式　　推行
「減鹽減油」專項行動計劃（２０２５－２０２７年）》，提出到２０２７年底，全省居民健康
素養水平提高到４０％，居民營養健康知識知曉率提高到３２％，人均每日食鹽和食用油攝入量
較２０２４年分別下降１０％；居民肥胖率、高血壓患病率增長速度減緩，人均預期壽命達到
８０歲。
　
＊「減鹽減油」烹飪技能納入湘菜大師名師等評選標準＊
　
　　《行動計劃》顯示，具體行動內容包括：支持和促進企業進行技術改造及產品研發，在食品
生產加工過程中合理減少和控制食鹽、食用油及各種含鹽或油調味品的使用量，減少預包裝食品
的鈉含量和脂肪含量，開發和推廣「低鈉低脂」食品。圍繞營養、原料、菜品烹飪技術及口味等
內容，制定「減鹽減油」新湘菜地方標準，完善健康新湘菜標準體系。推動健康新湘菜發展納入
餐飲行業支持政策、行業規劃和行業協會機構重點工作內容。引導連鎖餐飲企業、預製菜生產商
、集中供餐單位等加大「減鹽減油」新湘菜菜品創新。開展「減鹽減油不減味」技術開發和技能
培訓，推動將「減鹽減油」烹飪技能納入湘菜大師、名師等評選標準。
　
＊利用ＡＩ等研究精準「減鹽減油」策略，開發湘菜油鹽替代品＊
　
　　鼓勵使用低鈉鹽、減鹽調味品，引導減少醃製、臘製及動物油脂類食材使用。將「減鹽減油
」相關內容納入文明家庭、健康家庭建設標準。引導大型商超開設低鹽、低脂肪食品專櫃。倡導
網絡餐飲平台設置「減鹽減油」健康提醒彈窗、少鹽少油選項模塊等功能。鼓勵醫療衛生機構、
學校、機關企事業單位、賓館酒店、家庭等配置體重秤。利用大數據、人工智能、雲計算等信息
技術，研究系統、精準的「減鹽減油」策略，研發人機高度協同、數字化的主動營養健康適宜技
術、智慧健康家居產品，開發食鹽、食用油監測產品、湘式菜餚油鹽替代品等。（ｓｌ）

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