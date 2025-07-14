  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯
AH股新聞

14/07/2025 15:10

【聚焦數據】６月新增人民幣貸款２﹒２４萬億元，大勝預期

　　《經濟通通訊社１４日專訊》人民銀行公布，上半年人民幣貸款增加１２﹒９２萬億元（人
民幣．下同），按上月公布的首五個月人民幣貸款增加１０﹒６８萬億元計算，６月新增人民幣
貸款２﹒２４萬億元，大勝預期的１﹒８萬億元，並較５月的６２００億元大增１﹒６２萬億元

　
　　上半年，分部門看，住戶貸款增加１﹒１７萬億元，其中，短期貸款減少３億元，中長期貸
款增加１﹒１７萬億元；企（事）業單位貸款增加１１﹒５７萬億元，其中，短期貸款增加
４﹒３萬億元，中長期貸款增加７﹒１７萬億元，票據融資減少４６４億元；非銀行業金融機構
貸款增加３３１億元。
　
　　６月末，本外幣貸款餘額２７２﹒５７萬億元，同比增長６﹒８％。月末人民幣貸款餘額
２６８﹒５６萬億元，同比增長７﹒１％。
　
　　６月末，外幣貸款餘額５６０９億美元，同比下降１０﹒６％。上半年外幣貸款增加１８８
億美元。
　
＊６月人民幣存款大增３﹒２１萬億元＊
　
　　上半年，人民幣存款增加１７﹒９４萬億元，按上月公布的前五個月人民幣存款增加
１４﹒７３萬億元計算，６月人民幣存款大增３﹒２１萬億元，５月為增加２﹒１８萬億元。
　
　　其中，住戶存款增加１０﹒７７萬億元，非金融企業存款增加１﹒７７萬億元，財政性存款
增加１﹒２５萬億元，非銀行業金融機構存款增加２﹒５５萬億元。
　
　　６月末，本外幣存款餘額３２７﹒４６萬億元，同比增長８﹒６％。月末人民幣存款餘額
３２０﹒１７萬億元，同比增長８﹒３％。
　
　　６月末，外幣存款餘額１﹒０２萬億美元，同比增長２１﹒７％。上半年外幣存款增加
１６５５億美元。（ｓｌ）

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet Bonus】賞你利嘉敏親筆簽名新書《逆齡生活日常》(價值HK$168)

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

比拼華爾街－溫傑 | 大市受累關稅戰，AMD具競爭力（有片）

14/07/2025 10:18

關稅戰

以敘結盟前，親訪敘利亞民情

11/07/2025 14:21

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，PAObank開戶定存優惠1個月...

06/07/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處