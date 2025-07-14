【聚焦數據】６月新增人民幣貸款２﹒２４萬億元，大勝預期

《經濟通通訊社１４日專訊》人民銀行公布，上半年人民幣貸款增加１２﹒９２萬億元（人

民幣．下同），按上月公布的首五個月人民幣貸款增加１０﹒６８萬億元計算，６月新增人民幣

貸款２﹒２４萬億元，大勝預期的１﹒８萬億元，並較５月的６２００億元大增１﹒６２萬億元

。



上半年，分部門看，住戶貸款增加１﹒１７萬億元，其中，短期貸款減少３億元，中長期貸

款增加１﹒１７萬億元；企（事）業單位貸款增加１１﹒５７萬億元，其中，短期貸款增加

４﹒３萬億元，中長期貸款增加７﹒１７萬億元，票據融資減少４６４億元；非銀行業金融機構

貸款增加３３１億元。



６月末，本外幣貸款餘額２７２﹒５７萬億元，同比增長６﹒８％。月末人民幣貸款餘額

２６８﹒５６萬億元，同比增長７﹒１％。



６月末，外幣貸款餘額５６０９億美元，同比下降１０﹒６％。上半年外幣貸款增加１８８

億美元。



＊６月人民幣存款大增３﹒２１萬億元＊



上半年，人民幣存款增加１７﹒９４萬億元，按上月公布的前五個月人民幣存款增加

１４﹒７３萬億元計算，６月人民幣存款大增３﹒２１萬億元，５月為增加２﹒１８萬億元。



其中，住戶存款增加１０﹒７７萬億元，非金融企業存款增加１﹒７７萬億元，財政性存款

增加１﹒２５萬億元，非銀行業金融機構存款增加２﹒５５萬億元。



６月末，本外幣存款餘額３２７﹒４６萬億元，同比增長８﹒６％。月末人民幣存款餘額

３２０﹒１７萬億元，同比增長８﹒３％。



６月末，外幣存款餘額１﹒０２萬億美元，同比增長２１﹒７％。上半年外幣存款增加

１６５５億美元。（ｓｌ）

