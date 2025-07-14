【聚焦數據】６月末社會融資規模存量４３０萬億元，增８﹒９％

《經濟通通訊社１４日專訊》據中國人民銀行初步統計，２０２５年６月末社會融資規模存

量為４３０﹒２２萬億元（人民幣．下同），同比增長８﹒９％。



其中，對實體經濟發放的人民幣貸款餘額為２６５﹒２２萬億元，同比增長７％；對實體經

濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額為１﹒２２萬億元，同比下降２６﹒６％；委託貸款餘額為

１１﹒１８萬億元，同比持平；信託貸款餘額為４﹒４５萬億元，同比增長５﹒５％；未貼現的

銀行承兌匯票餘額為２﹒０８萬億元，同比下降７﹒４％；企業債券餘額為３３﹒１３萬億元，

同比增長３﹒５％；政府債券餘額為８８﹒７４萬億元，同比增長２１﹒３％；非金融企業境內

股票餘額為１１﹒８９萬億元，同比增長２﹒９％。



從結構看，６月末對實體經濟發放的人民幣貸款餘額佔同期社會融資規模存量的６１﹒６％

，同比低１﹒２個百分點；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額佔比０﹒３％，同比低

０﹒１個百分點；委託貸款餘額佔比２﹒６％，同比低０﹒２個百分點；信託貸款餘額佔比１％

，同比低０﹒１個百分點；未貼現的銀行承兌匯票餘額佔比０﹒５％，同比低０﹒１個百分點；

企業債券餘額佔比７﹒７％，同比低０﹒４個百分點；政府債券餘額佔比２０﹒６％，同比高

２﹒１個百分點；非金融企業境內股票餘額佔比２﹒８％，同比低０﹒１個百分點。（ｊｑ）

